TERMOLI. Italia Viva voterà a favore del testo contro il Gender Gap voluto dalla ex presidente della Camera Laura Boldrini. La deputata Giuseppina Occhionero ci spiega in un suo intervento le motivazioni del voto.

"Ad un uomo non sarebbe mai capitato". "Non c'è bisogno che lavori, amore, fai la mamma". Basta agli stereotipi di genere, interrompiamo la spirale della violenza economica sin dai primi segni. La parità di genere è un'opportunità per disegnare un futuro migliore per tutto il Paese. Non è una questione che riguarda solo le donne.

Va combattuta quindi la differenza di salario tra uomo e donna ma soprattutto la violenza economica. Quella che troppo spesso è meno visibile della forma fisica di violenza. Quella attraverso la quale le donne non riescono a denunciare perché dipendono per i soldi dal marito. Poi c'è il fattore culturale. Quello che ci da una visione sessista della società. Che va cambiato. Da combattere anche la discriminazione nei carichi di lavoro domestico tra uomo e donna. Ascoltiamolo nell' intervento della nostra deputata