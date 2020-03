Gruppo consiliare di centrosinistra: "Avere risposte serie e concrete per quanto accaduto ieri"

TERMOLI. Il centro sinistra di Termoli aveva scelto in questo periodo dí emergenza sanitaria epidemiologica dí restare in silenzio e di non dire nulla sull'attività degli organi preposti per contenere il contagio del corona-virus nella nostra città e nella nostra Regione.

Purtuttavia quello che é successo all'ospedale San Timoteo di Termolí nella giornata di ieri ha dell'inverosimile e, senza voler trarre dei giudizi affrettati, abbiamo però necessità dí avere risposte serie e concrete.



Per tali ragioni i sottoscritti Consiglieri Comunali di Termoli dei gruppi consiliari PD e Vota x te

INTERROGANO IL SINDACO PER CONOSCERE :

1) ChI ha deciso la chiusura dell'Ospedale Termolese con impedimento di entrata ed uscita delle persone che ivi si trovavano;

2) Per quale ragione è stato chiuso detto Ospedale;

3) Per quali motivo sono stati effettuati solo pochi tamponi per verificare la positività o meno al virus rispetto a tutte le persone che sono state trattenute all'interno dell'Ospedale;

4) Chi ha deciso di consentire l'uscita dall'ospedale nella serata di ieri a tante persone che non avevano effettuato il tampone di verifica;

5) Per quali motivi dette persone dapprima trattenute nel Nosocomio poi, verso le 22.30, sono state fatte andare via;

6) Se le stesse persone, almeno gli operatori sanitari, oggi sono tornate in Ospedale. Nel ringraziarvi sin d'ora, gradiremmo avere una risposta nella immediatezza.