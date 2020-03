TERMOLI. Il primo cittadino Francesco Roberti ricorda le misure attuate dal Comune di Termoli per fronteggiare l'emergenza Coronavirus - chiusura delle scuole, sanificazione degli edifici pubblici - e invita esercenti e cittadini a mettere in pratica tutte le buone norme ormai note, ma che qualcuno continua a non seguire. «Quel che conta è rimanere calmi e rispettare le regole, anche oggi che è sabato» afferma il sindaco. Le forze dell'ordine inizieranno a tal proposito controlli serrati.

«Sappiate inoltre che le persone in quarantena non sono contagiate, ma sono solo persone responsabili che si sono messe in isolamento per precauzione. Tutti dobbiamo mettere in campo ogni sforzo per superare questo momento».