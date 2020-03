Quarta commissione, temi diversi dalle convocazioni: insorgono i grillini

TERMOLI. Nuova sortita del Movimento 5 Stelle presente in Consiglio comunale a Termoli. Sul paradosso delle commissioni consiliari permanenti consultive, ancora operative, in pieno coprifuoco da Coronavirus stavolta intervengono i pentastellati, coi portavoce Nick Di Michele, Daniela Decaro, Ippazio Stamerra e Antonio Bovio.

«Mentre tutta Italia resta a casa per contenere la diffusione del Coronavirus, a Termoli questa mattina si è tenuta la IV Commissione, presieduta da Bruno Fraraccio, che con un colpo di coda e senza nulla dire, ha modificato l'ordine del giorno.

La convocazione per oggi era questa: "Studio di fattibilità, miglioramento viabilità Rotonda Torre Sinarca; miglioramento sicurezza protezioni stradali Torre Sinarca, varie ed eventuali" ma si è trattato altro ossia, udite udite: "Programma triennale delle opere pubbliche 2020/ 2022 ed elenco annuale dei lavori 2020".

Riteniamo gravissimo questo comportamento oltreché contrario alle norme di legge e regolamento. Chiediamo ad alta voce, agli organi competenti, che vengano rispettate le regole e i diritti di tutti, in primis dei cittadini.In un momento così delicato è ancora più necessario agire con trasparenza e lealtà. Segnaleremo agli organi competenti i fatti de quibus per le determinazioni del caso. Non possiamo tollerare oltre comportamenti di questo tipo».