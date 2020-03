«L'Amministrazione comunale consegni le mascherine a tutte le famiglie termolesi»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa del Movimento 5 Stelle di Termoli:

"Questa mattina abbiamo fatto pervenire all'amministrazione comunale la seguente proposta:

I consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Termoli, considerata la contingente situazione epidemiologica nel territorio e l'aumento dei casi COVID 19.

Considerata la difficoltà, sia in termini economici che di approvvigionamento degli strumenti di protezione individuale ( mascherine guanti e ulteriori mezzi indicati)

CHIEDONO

che l'amministrazione comunale, si faccia carico dell'acquisto e consegna gratuita, tramite associazioni di volontariato, a tutte le famiglie residenti in Termoli (1 o 2 kit per nucleo familiare).

Le risorse per far fronte a tale spesa potrebbero essere i gettoni di presenza di tutti i consiglieri r le indennità percepite da assessori e Sindaco in percentuali da definire.

In questo momento di emergenza, questo contributo è fondamentale per aiutare la cittadinanza.