«Caro sindaco i 5mila euro era meglio destinarli ai cittadini piuttosto che all'Asrem»

TERMOLI. Il Movimento 5 Stelle di Termoli non si nasconde dietro le mascherine e contro-replica al sindaco di Termoli.

«Con la stessa tempestività con cui il sindaco ha risposto alla nostra richiesta, replichiamo che l'acquisto di kit a favore dei cittadini tramite la piattaforma Cosip è una cosa, come liberalità un'altra. A riprova di ciò, v'è la circostanza che altri comuni hanno agito in tal senso. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il comune di Servigliano, Buccinasco, Vittorio Veneto o regioni come il Friuli Venezia Giulia!

Aggiungiamo che con delibera 74 del 26.03.2020, il Comune di Termoli ha aderito alla raccolta fondi in favore dell'Asrem che è comunque "un'azienda" donando 5mila euro. Bene la solidarietà ma ugualmente bene, avrebbe fatto, il comune di Termoli, a destinare quei fondi ai propri cittadini. A tutto c'è una soluzione. Basta volerlo. I cittadini hanno bisogno di questi mezzi di protezione che per motivi vari (economici o di reperimento nei negozi locali) non riescono a procurarsi. Noi, come amministratori, abbiamo il dovere di risolvere questa situazione. Vediamo quello che dobbiamo fare».