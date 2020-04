Occhionero: «Ringrazio il Governo per il sostegno alle giovani partite Iva»

TERMOLI. "Ringrazio il Governo per aver accolto questo odg a mia prima firma che prevede l'adozione di iniziative necessarie per far rientrare, tra i beneficiari del fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal Coronavirus, i più giovani e coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa nel 2019. La costruzione dei criteri di accesso aveva escluso dalla platea dei beneficiari queste categorie che non avevano un dato storico consolidato. Ho ritenuto di dover prestare attenzione ai giovani, alle fasce di lavoratori che presentano più fragilità in questa emergenza proprio a causa di attività lavorative in fase di avviamento. Dalla parte dei più deboli e dei giovani, sempre. Grazie al Governo per aver dimostrato sensibilità e sostegno alle giovani partite iva, alle startup che rappresentano l'entusiasmo che alimenta la ripartenza della nostra economia."

Queste le parole dell'onorevole Giusy Occhionero, deputato di Italia Viva.