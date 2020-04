«Le nostre prime 20 proposte concrete per aiutare la Città a ripartire»

TERMOLI. Il centrosinistra di Termoli (Partito Democratico, Votaxte e Italia in Comune), unitamente al centrosinistra di Campobasso, tenuto conto della emergenza epidemiologica che sta colpendo il nostro paese, con gravi ripercussioni sia sulle famiglie che sull’intero tessuto economico delle città, ha pensato di ascoltare i cittadini e le imprese del territorio e di elaborare insieme a loro idee e proposte per fronteggiare la difficile situazione venutasi a creare in seguito all’emergenza COVID-19, cercando di favorire la ripresa economica della città.

Si tratta di 20 proposte, alcune rivolte ai cittadini, altre pensate per le imprese operanti sul territorio e infine alcune relative alle modalità di organizzazione dei servizi nella fase di effettiva ripresa della vita lavorativa e sociale. Il titolo scelto per questa iniziativa è “Riabbracciamo Termoli”, per comunicare la volontà di stare vicino ai nostri concittadini ed alle imprese, cercando di aiutarli a superare questa grave crisi economica e riuscire a ripartire.

In un’ottica di fattiva collaborazione invitiamo, pertanto, l’amministrazione comunale di Termoli a voler prendere in considerazione tali proposte e, laddove possibile, metterle in atto per il bene comune della nostra città.

Le prime 20 proposte concrete per aiutare la Città a ripartire: