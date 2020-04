L'ex assessore Massimo Di Stefano scrive al sindaco Travaglini: lascio la maggioranza

MONTENERO DI BISACCIA. L'ex assessore Massimo Di Stefano lascia la maggioranza a Montenero di Bisaccia.

«Gentilissimi Presidente del Consiglio, Sindaco, colleghi del Gruppo di Maggioranza “Uniti per Montenero” nonché colleghi componenti il Consiglio Comunale; in riferimento delle mie avvenute dimissioni da assessore comunale, come ormai è ben noto a tutti Voi, ritengo di rendere noto a Codesto Consiglio Comunale che, non esistono più i presupposti per un mio impegno all'interno di questa maggioranza, in quanto è venuto a mancare quel rapporto fiduciario che ritengo indispensabile per poter esercitare quell'azione di squadra che era uno dei punti fermi della collaborazione con il Sindaco e l’intera maggioranza. Pertanto, con la presente sono ad ufficializzare l’uscita dal gruppo di maggioranza “Uniti per Montenero” senza aderire, al momento, ad alcun altro gruppo.



Tenendo fede e rassicurando gli elettori che, mi hanno conferito il mandato di consigliere comunale, mi impegnerò e continuerò a svolgere il mio ruolo con scrupolo e coscienza nell’interesse esclusivo dei cittadini di Montenero di Bisaccia. Indipendente, pertanto, nel Consiglio Comunale, ma pronto a votare qualsiasi provvedimento che vada nella direzione di tutte quelle azioni amministrative di “buon governo” e soprattutto, a favore del bene comune. In questo “straordinario” momento storico dell’emergenza epidemiologica del “Covid-19”, offro con decorrenza immediata, tutta la mia personale disponibilità a favore di tutti cittadini Monteneresi in difficoltà, nonché di questa Amministrazione Comunale.



Infine, a causa di sopravvenute esigenze strettamente personali ed improrogabili, sono con la presente a comunicare la mia impossibilità a presenziare alla seduta del Consiglio Comunale, (che verrà effettuata in videoconferenza ai sensi delle vigenti normative di riferimento) regolarmente convocata il giorno 30 Aprile 2020 in 1^ Convocazione alle ore 09:00 e del giorno 04 Maggio 2020 in 2^ Convocazione».