Dal Consiglio regionale ai giudici del Tar, Tedeschi: «La gente sta dalla nostra parte»

CAMPOBASSO. In seguito al tanto discusso modus operandi del governatore Toma che, quasi 3 settimane è riuscito a ottenere l’approvazione del bilancio in consiglio regionale con una maggioranza quasi compatta e fatto fuori qualche consigliere “scomodo” con l’abrogazione dell’istituto della surroga previsto dalla legge elettorale del 2017, abbiamo intervistato Antonio Tedeschi per fare il punto della situazione.

Tedeschi, della lista Popolari per l’Italia, è uno dei quattro consiglieri entrati a far parte del consiglio regionale nel 2018 con la nomina di Vincenzo Niro in Giunta ed è uno dei consiglieri che, salvo sorprese che potrebbero giungere con la decisione del Tar Molise del 13 maggio, non rientrerà in questo Consiglio regionale.

Nonostante la sua giovane età ha già un’ampia attività politica alle spalle e, forte del suo ampio consenso elettorale dimostrato anche alle scorse regionali, considera comunque questa nota negativa un punto di partenza.

Gli abbiamo chiesto un suo parere al riguardo, ecco cosa ci ha risposto.

Sono ormai trascorse quasi 3 settimane dalla revoca subita in Consiglio regionale, cosa è successo, che non sia stato già reso noto?

«Più che di revoca parlerei di torto subito. Ho avuto tantissimo affetto da tantissima gente, non solo da chi mi ha sostenuto nella campagna elettorale ma da tante persone che hanno visto in me, in questi 2 anni, un lavoro constante e hanno apprezzato il mio impegno e hanno capito che il sottoscritto stava lavorando per il bene del territorio a differenza di altri che hanno utilizzato questa epurazione per far fuori chi era scomodo politicamente, troppo attivo politicamente e chi curava gli interessi della sanità pubblica. Tutte queste considerazioni sono state oggetto dei messaggi delle tantissime persone che mi hanno chiamato in questi giorni ed è uscita in maniera unanime la chiara volontà di togliere chi era scomodo per tutti questi motivi che non hanno nulla a che vedere con la politica. In pratica purtroppo è emerso che quando si toccano gli interessi di qualcuno, questo qualcuno usa strumenti non convenzionali come quello di calpestare ogni diritto costituzionale, statutario e di regolamento pur di far fuori chi politicamente lavorava per il territorio e per il bene comune. Invece c’è chi utilizza la politica per scopi personali. Questo quanto emerso in questo periodo dove la gente non mi ha fatto mancare il proprio affetto, ha continuato e continua ancora a starmi vicino. Questo è un bellissimo segnale di vicinanza. La gente ha capito da che parte stavo io e da che parte stanno coloro che hanno commesso questo reato».

Di recente il Fatto Quotidiano, forse un po’ in ritardo, ha amplificato polemicamente la manovra di Toma. Il Molise sbertucciato ancora una volta?

«Si, il Fatto Quotidiano ha amplificato tutto quello che è avvenuto in questi giorni. Ovviamente sta arrivando alla ribalta nazionale perché è una operazione senza precedenti.Nessuno mai aveva soggiogato e calpestato le regole democratiche, statutarie, i regolamenti, la costituzione e soprattutto anche quelle regole morali. Ha fatto scalpore anche la modalità in cui tutto ciò è avvenuto. In piena pandemia mettere in piedi una operazione del genere significa in pratica che non si ha a cuore la voglia di dare un aiuto a questo territorio in un momento così difficile. Si pensava solo a questioni politiche di basso livello pur di far fuori chi forse era scomodo politicamente. Questa la notizia che ha fatto ovviamente scalpore a livello nazionale e, quindi, il Fatto Quotidiano l’ha riportata perché obiettivamente è una notizia senza precedenti. Utilizzare la politica per usi personali è una notizia che lascia e ha lasciato sbigottiti non solo tanti molisani, ma tanti italiani».

La nomina dell’esecutivo da parte di Toma è arrivata come da copione, le sue considerazioni al riguardo?

«Il puzzle si chiude e si ricompone l’obiettivo prefissato. Quando il presidente diceva che doveva mandare gli assessori a votare il bilancio perché dava un segnale di compattezza e perché gli assessori avevano bene il quadro della situazione avendo votato il bilancio in giunta e quindi sono loro che avrebbero dovuto votarlo in consiglio per rafforzare la posizione e le scelte all’interno del bilancio. Tutto falso perché la dimostrazione era quella ed è avvenuta sotto gli occhi di tutti. Gli assessori sono stati costretti a dimettersi, ma anche loro sono stati artefici di questa operazione per avere campo libero e spazio di manovra per far fuori politicamente i quattro consiglieri subentranti. Questo era l’unico obiettivo, non quello di votare la manovra di bilancio. Pertanto, come abbiamo visto ieri, è tornato tutto come prima, gli assessori che c’erano prima si sono riappropriati del proprio ruolo in Giunta. Come dimostrato questa operazione non c’entrava nulla con il taglio dei costi alla politica tanto è vero che, nello stesso consiglio regionale nelle varie fasi del bilancio, è stato rigettato un emendamento del Movimento 5 stelle che prevedeva il taglio degli stipendi della politica del 20% nella fase di emergenza Covid-19. Non sono stati nemmeno capaci e non avuto nemmeno il coraggio di effettuare questo taglio del solo 20% dei loro stipendi per dare un segnale forte alle aziende in difficoltà, ai disoccupati e a tutti coloro che non hanno un posto di lavoro e non hanno cosa mettere sulla tavola. Questo sarebbe stato un segnale forte per poter aiutare le persone. Pertanto farci fuori con la scusa del taglio dei costi della politica era solo una scusa».

Per quale motivo eravate diventati scomodi?

«Eravamo diventati scomodi, forse qualcuno più di altri. Io posso parlare per me, come detto prima, quando in questa regione dimostri di essere valido e capace, dimostri di portare a casa risultati straordinari come quello del Reddito di residenza attiva che ha fatto conoscere il Molise in ogni angolo del Mondo. Per diversi mesi la nostra regione è stata alla ribalta nazionale ed internazionale, con milioni e milioni di visualizzazioni delle bellezze del nostro territorio, credo che sia una notizia senza precedenti quello accaduto con il Reddito di residenza che, sicuramente, ha innescato delle gelosie in qualche mio ex collega, almeno per adesso. Questo in aggiunta al mio attivismo inambito sanitario ha suscitato preoccupazioni per chi vive di sanità. Il mio impegno nell’Accordo di Confine per l’Ospedale “Santissimo Rosario” di Venafro affinché ripartissero i servizi essenziali presso questo presidio ospedaliero con ben 86 posti letto non è andato giù a qualcuno. Anche queste sono state le motivazioni che hanno portato a questa vera e propria epurazione da Corea del Nord. Credo che tutto questo sia riconducibile al mio attivismo politico, a quello che sono riuscito a fare in 2 anni, cosa che forse molti politici in questa regione non sono riusciti a fare in vent’anni di attività e che verranno ricordati solo per il ruolo ricoperto in questo consiglio o nella Giunta regionale ma, sicuramente, non per le cose fatte. Del sottoscritto, invece, sono certo che la gente si ricorderà di quello che in 2 anni sono riuscito a fare ed è la cosa più gratificante. Chi fa politica deve lasciare un segno delle tante cose buone fatte. Io a testa alta posso dire di aver fatto cose molto importanti per questo territorio che davvero ha tanto bisogno. E naturalmente mi auguro che questo lavoro da me svolto, sia in merito al Reddito di residenza che all’Accordo di confine per l’Ospedale di Venafro, venga portato avanti dall’amministrazione regionale vista anche l’approvazione di queste mie iniziative da più parti proprio in considerazione del fatto che il mio fare politica è essere al servizio dei cittadini e del territorio».

Dissidenti dentro, e coerenti fuori? Perché?

«Quando si sta in una maggioranza i panni sporchi si lavano all’interno. Io, ed i miei ex colleghi non possono negarlo, quando avevo qualcosa da dire o c’era qualcosa che non andasse l’ho sempre riferito all’interno della maggioranza e anche direttamente al Presidente. Non ho mai fatto mancare la mia voce e, a volte, anche criticando a differenza di altri che hanno fatto vedere di essere dissidenti fuori e, invece, sono stati incoerenti con se stessi e con la propria azione politica. Ognuno di noi si muove come meglio crede. Ovviamente con il discorso di coerenti fuori, nei primi 2 anni si da la possibilità ad un Governo regionale di programmare e di certificare il lavoro che si dovrà svolgere nel corso della legislatura».

La Lega rischia di far saltare il banco politico, che rischi di tenuta per la maggioranza?

«La Lega come Fratelli d’Italia credo avessero degli accordi politici, ma su questo è più opportuno che siano loro a parlare per la propria posizione e per il proprio partito. Da candidato e da ex consigliere regionale, credo che la Lega e Fratelli d’Italia abbiano il sacrosanto diritto di rivendicare posizioni e scelte politiche perché sono stati attori principali della vittoria del centrodestra. Ovviamente come il sottoscritto che ha portato un contributo importante e come gli altri trecento candidati del centrodestra, con questa operazione la maggioranza avrà un tramonto molto più vicino che lontano. In politica esistono anche delle regole non scritte che vanno rispettate e quell’affronto fatto a noi consiglieri regionali subentranti è stato fatto a tutti i trecento candidati che si erano candidati con quel sistema elettorale, con quelle regole certe che sono state disattese e, anzi, sovvertite. Sovvertite anche alla volontà popolare di oltre 180 mila elettori ovvero tutti quegli elettori che hanno votato con regole certe e che, invece, tali regole sono state poi modificate in corso d’opera. Il banco lo sta facendo saltare chi ha messo in campo un’azione del genere disattendo a tutte quelle regole democratiche contro la Lega, contro Fratelli d’Italia e contro noi 4 consiglieri regionali che abbiamo portato più di 6mila voti e contro tutti coloro che si sono candidati e ovviamente contro il popolo molisano».

Cosa vi aspettate, sinceramente, dall’udienza al Tar Molise del 13 maggio?

«Io credo nella giustizia e mi auguro che il 13 maggio giustizia sia fatta. Ovviamente il Tar si esprimerà sulla procedura perché noi dovevamo essere convocati in Consiglio regionale, non siamo stati convocati e questo già di per sé è un atto grave che va contro il regolamento e contro lo Statuto regionale. Anche il Presidente non poteva presentarsi in Consiglio regionale senza Giunta, queste sono le regole democratiche e costituzionali. Il Tar si dovrà esprimere sulla procedura e, crediamo, che tutto il modus operandi che ha portato all’approvazione del bilancio non sia giuridicamente corretto e valido. Il Tar si dovrà esprimere su tutto l’iter che ha portato all’approvazione del bilancio».

Come è stata gestita l’emergenza Covid-19?

«L’emergenza Covid-19, a mio avviso, è stata condotta in modo corretto, non sono tanti i casi registrati in regione. Ovviamente come votammo in consiglio regionale credevo e credo ancora che andasse messo in campo un centro Covid come è stato fatto adesso a Larino, perché noi votammo in consiglio regionale di destinare alla sanità molisana un ospedale prettamente Covid. Al riguardo ho sentito la bella notizia del Commissario Giustini che si è attivato in tal senso andando in questa direzione. Colgo l’occasione per ringraziare Giustini per questa scelta che andava fatta assolutamente. E’ un’ ottima risposta e una buona iniziativa per l’emergenza Covid che si sta affrontando».

Che farà Tedeschi da grande?

«Per me la politica è una passione. Non ho intenzione di fermarmi, questo è bene che lo sappiano tutti i miei detrattori che cercano di ostacolarmi in ogni modo e con mezzi squallidi che nulla hanno a che vedere con la politica. La politica per me significa fare del bene al territorio, alla gente e dare uno slancio un’altra possibilità a questa regione che ne ha davvero bisogno. Continuerò più forte di prima a fare politica, questa situazione mi ha segnato ma sarà anche la mia forza. Mi darà lo slancio per ripartire più determinato di prima. In questi giorni tra le tante telefonate mi sono giunte chiamate anche da alcuni partiti che mi hanno offerto il loro sostegno chiedendomi di entrare in ruoli apicali e importanti della propria organizzazione partitica. Ora sono fermo in attesa di tanti altri sviluppi ma concentrato ancor di più perché la mia battaglia è la battaglia delle persone oneste, delle persone perbene che vogliono che questa Regione risorga. Io sarò attivo anche senza ruoli politici, senza avere tessere di partito, combatterò più di prima. Perché penso si possa fare politica anche stando fuori ma, ovviamente, il mio obiettivo è quello di rientrare in consiglio regionale perché gli elettori hanno voluto che io stessi in consiglio regionale. Andiamo avanti più forte di prima. Ci sono tante cose che sto coltivando in questo periodo, vedremo. Ovviamente la politica per me rimane una passione e la coltiverò, andrò avanti».