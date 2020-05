Rivoluzione negli incarichi dirigenziali alla Regione Molise, le scelte di Toma

CAMPOBASSO. Valzer di poltrone nei dipartimenti regionali e in taluni altri incarichi dirigenziali a far data dal 1 giugno 2020. La giunta regionale ha deliberato nella seduta del 12 maggio in merito agli incarichi dirigenziali, spostando i vari responsabili e direttori dei servizi ed attuando un vero e proprio sconvolgimento che, in piena emergenza, potrebbe creare non poche problematiche.

Sicuramente la notizia che desta maggiore preoccupazione è lo spostamento di Alberta De Lisio da Direttore della Protezione Civile, è la mancata nomina di un sostituto in piena emergenza Coronavirus.

La De Lisio, che in questi mesi di emergenza ha lavorato sodo al fine di garantire una Protezione Civile operativa su tutto il territorio regionale, sarà alla Centrale Unica di Committenza al Servizio Logistica Patrimonio e Servizi Generali, al Servizio Datore di Lavoro.

Ma anche altri servizi di primaria importanza, al momento, risultano vacanti di una figura apicale. Tra questi le risorse umane, infrastrutture e lavori pubblici, coordinamento e programmazione comunitaria fondi FESR-FSE, la programmazione della rete ospedaliera pubblica e privata e dei servizi territoriali.