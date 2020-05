«Termoli merita di riconquistare la Bandiera blu»

TERMOLI. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle interviene anche sulla mancata assegnazione della Bandiera Blu.

«La cura delle spiagge, la qualità dell'aria, dell'acqua, il rispetto per l'ambiente, sono da sempre i tratti distintivi del nostro Molise. Il mancato riconoscimento a Termoli, della Bandiera blu, anche quest'anno, rappresenta una sconfitta, da un punto di vista sociale, occupazionale ed economico. È tempo di ricominciare, in tutti i sensi. Dobbiamo partire dall'analizzare le cause per giungere ad eliminarne gli effetti. La nostra Termoli, merita di vedersi nuovamente consegnato quel vessillo. Non possiamo rimanere inermi e far passare inosservata la questione. Oggi l'amministrazione deve "combattere" un nemico subdolo il Covid-19, ma questo non può assorbire tutte le nostre energie, ed allora, lavoriamo fin d'ora per dare, alla nostra città, il lustro che merita affinché l'anno prossimo la bandiera blu non sia una chimera ma una meritata conquista.