A un anno dal voto: «Siamo una vera e grande famiglia che ora deve stringere i denti e ricominciare»

CAMPOMARINO. Il sindaco di Campomarino, Pierodonato Silvestri, a un anno dall'elezione che lo ha consacrato primo cittadino, ha rivolto un messaggio di ringraziamento alla popolazione locale.

«Cari concittadini, è trascorso già un anno. Dodici mesi insieme praticamente volati via e contraddistinti, in questo ultimo periodo, da momenti delicati e difficili, che hanno però rafforzato il senso di comunità e che obbligano tutti noi a considerare Campomarino, ora più che mai, una grande famiglia.

Non un semplice gruppo di individui, ma una vera e grande famiglia che ora deve stringere i denti e ricominciare.

Ricominciare da quelle che sono le peculiarità del nostro amato territorio, quali turismo ed agricoltura, che soprattutto in questa fase di profonda crisi economica possono rappresentare il volano della rinascita di Campomarino.

Intanto possiamo ritenerci soddisfatti per il raggiungimento di alcuni piccoli obiettivi che ci eravamo prefissati e che con grande dedizione da parte di tutti gli amministratori abbiamo finalmente raggiunto. Avevamo promesso alla comunità di Campomarino la fine dei lavori per la realizzazione del famigerato Palazzetto dello sport, la sistemazione e riqualificazione della pineta del lido, attuando tutti gi adempimenti tecnico amministrativi per l’ottenimento del finanziamento, collaborando fattivamente con l’assessore regionale all’agricoltura e ambiente e tutta la struttura regionale, il ripristino di una viabilità più fruibile da parte dell’utente, la gestione non senza alcuna difficoltà sia per la stagione estiva 2019 che per quella addivenire, della raccolta differenziata dei rifiuti, che comunque ha fatto registrare un incremento di più del 30% per l’anno passato e infine, abbiamo inoltre lavorato alacremente per l’ottenimento di un importante finanziamento regionale per il completamento del Porto turistico Marina di Santa Cristina, portando a termine anche per esso l’iter tecnico amministrativo, e per tanto si ringraziano tutti tecnici e l’assessore regionale ai lavoro Pubblici,per ultimo, ma non per importanza, la riconferma della Bandiera Blu per l’anno 2020, sicuramente nei prossimi anni ci sarà ancora tanto da fare e da realizzare, ma vi assicuro che possiamo lavorare su un buon punto di partenza.

Purtroppo anche da noi il Covid-19 ha lasciato i segni del lutto e del dolore, che nessuno potrà più cancellare.

Il domani è pieno di incognite, soprattutto dal punto di vista economico e per una realtà come la nostra che punta tanto sul turismo balneare,sono convinto però che ne usciremo se sapremo restare uniti, se nessuno sarà lasciato solo, se tutti punteranno agli stessi traguardi, e se Campomarino continuerà ad essere davvero la nostra casa e il nostro bene comune da difendere fino in fondo!

Con affetto

il Vostro Sindaco».