Nasce il comitato civico “CambiAmo Montenero”

MONTENERO DI BISACCIA. Situazione molto fluida a Montenero di Bisaccia in vista delle elezioni amministrative (di cui ancora non si conosce la data esatta). Novità nel panorama politico locale, con la costituzione del comitato civico “CambiAmo Montenero”.

«In questo ultimo decennio abbiamo assistito ad un corto circuito politico che ha segnato negativamente le sorti legate allo sviluppo ed alla crescita della nostra comunità. Il potenziale del nostro territorio è stato utilizzato al solo fine personale dei singoli autori che hanno avuto a cuore esclusivamente le loro carriere e le loro poltrone, nonostante le battaglie fatte sia all’interno che all’esterno dei cosiddetti “poteri forti”. Siamo pronti a mettere in campo un vero e proprio impegno senza alcun intermediario partitico e che si traduce in progetti concreti ed essenziali per la crescita della nostra collettività. Occorre ridare slancio e sostegno alle nostre attività economiche messe in ginocchio, prima dalla crisi economica, poi dalla drammatica emergenza della pandemia da "Covid-19". Bisogna restituire ai nostri territori il loro naturale ed armonico sviluppo, secondo le loro vocazioni: "Agricole, Commerciali e Turistiche". E’ indispensabile avere un occhio al futuro ed aprirsi alle persone di buona volontà che non si riconoscono in queste “fallimentari” amministrazioni. Cambiamento e Concretezza, Inclusione, Innovazione, Partecipazione, Rinnovamento. Queste sono le nostre parole chiavi.

I Fondatori del Comitato Civico: Massimo Di Stefano, Roberto Di Gregorio, Nicolino Di Bello, Gianluca Senese, Pasquale Tieri e Simone Zappitelli.