Salvini: "Greci, spagnoli e austriaci non ci vogliono? Venite in vacanza qui in Molise"

Politica di La Redazione Più informazioni su Isernia RIONERO SANNITICO. "Greci, spagnoli e austriaci non ci vogliono? Venite in vacanza qui in Molise, questa regione ha tutto: mare e montagne". Lo ha detto il senatore Matteo Salvini a margine della visita in una comunità di recupero di Rionero Sannitico, da dove ha iniziato il suo 'Tour per l'Italia'. "Sono contento - ha detto ancora - che la prima tappa della mia riapertura sia qua a Rionero Sannitico, centro con 1000 abitanti. Qualche giornalista a Roma mi ha detto che ci vai a fare? Guardate che spettacolo e cambiate idea, venite qua per qualche giorno invece di andare su qualche isola greca penso ne possa valer la pena". (Fonte Ansa.it) TERMOLI ONLINE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 392-0608288