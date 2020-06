Grillini contro Saburro: «Basta con ridicoli proclami, i contribuenti meritano chiarezza!»

CAMPOMARINO. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Campomarino interviene dopo l’esito dell’ultimo Consiglio comunale.



«Ci rincresce constatare che l’assessore Saburro, dopo ampia discussione in sede di consiglio comunale due giorni fa, non sia riuscito a comprendere il senso della nostra astensione alla sua proposta di affidare la supervisione del territorio a “controllori ambientali”.

Ci sembra di aver dimostrato ampiamente e in più di un’occasione, la nostra sensibilità, come consiglieri di minoranza, sulla questione ambientale, senza strumentalizzazioni politiche, collaborando persino nella raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio, in modo diretto.

Con rammarico, siamo costretti a rispondere ad una sua uscita, che ambiguamente e ad arte, lascia intendere con falso vittimismo, che i buoni propositi dell’assessore, non vengono recepiti dalla minoranza.

Avere sensibilità ambientale non significa accettare tutto ciò che vorrebbe propinare il sedicente “amico dell’ambiente”, soprattutto se non fa gli interessi dei contribuenti.

Piuttosto, da amministratore competente quale egli si qualifica, ci rincresce dover far notare che ci sono anche gli aspetti economici da non sottovalutare.

Ribadiamo con maggiore determinazione, che sarebbe stato opportuno e necessario pretendere dalla ditta appaltatrice Giuliani Environment, ciò che è già presente nel proprio capitolato.

Lo stesso recita: “..oltre l’impiego di figure come Ispettore Ambientale, due operatori che con un automezzo hanno il compito di segnalare e denunciare reati ambientali, ma anche a provvedere al recupero dei rifiuti abbandonati, ecc..”.

Tutto questo e altro ancora è scritto nero su bianco!

Ignoriamo il motivo per cui, l’assessore all’ambiente Saburro, non faccia il proprio dovere nei confronti dei contribuenti, pretendendo ciò che già è compreso nella tassa dei rifiuti e che incomprensibilmente non viene preteso e fatto rispettare.

Ma dimenticavamo di dire che all’assessore entusiasma autocelebrarsi e pavoneggiarsi su progetti che già esistono, spacciandoli per sue “creazioni”, atteggiamento questo che sa di patetico oltre che di ridicolo.

Ci ha sorpresi sentire proclami improvvisati sull’istituzione di questa figura, che a detta dell’assessore è un “tutto fare”, certo, soprattutto il lavoro che per regola spetta ad altri (già remunerati) e che seppur definiti “su base volontaria”, dovrà sostenere dei costi, i quali verranno rimborsati da questa amministrazione con ulteriore dispendio dei soldi dei cittadini!

Inoltre ricordiamo all’assessore, di evitare di dire baggianate, in quanto nel mese di marzo non ci fu nessuna comunicazione a riguardo, che sia stata fatta pervenire al gruppo di minoranza, la commissione sull’ ODG è stata convocata il 01/06/2020 (due giorni prima del consiglio comunale!)

Aspettiamo una risposta esaustiva, senza fuorvianti dichiarazioni, anche su altri punti del capitolato a cui palesemente si preferisce sorvolare.

Senza dimenticare l’impazienza di vedere le “scelte ambientaliste” dell’assessore sulla gestione dei rifiuti per il periodo estivo, siamo certi che i cittadini rimarranno stupiti dagli effetti speciali, molto speciali!

Qualche malizioso malpensante potrebbe pensare che le scelte dell’assessore Saburro abbiano a che fare con i consensi politici, piuttosto che con l’ambiente a cui tutti teniamo, cittadini contribuenti compresi, ma come recita il proverbio: a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre si indovina!»