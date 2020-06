Assessore alla Lega a Palazzo Vitale, l'incontro di Salvini con Toma e Colla

VENAFRO. "Un incontro cordiale per un sostanziale passo avanti nella vicenda del quinto assessore nell'esecutivo regionale del Molise". Così all'Ansa il commissario della Lega Molise, Jari Colla, a margine di un incontro che si è svolto questa mattina, in un hotel di Venafro (Isernia), con Matteo Salvini, in Molise da ieri, e il presidente della Regione Donato Toma. "La Lega - ha aggiunto Colla - è importante per l'unità del centrodestra ed è stata determinante per la vittoria della coalizione in Molise. La quadra sarà trovata nel più breve tempo possibile". Dopo l'incontro con Toma, il senatore Salvini ha lasciato il Molise per recarsi in Campania: Napoli, Nola e Avellino sono le altre tappe del suo 'Tour per l'Italia', aperto a Rionero Sannitico..