Quadrato a Santa Croce, dopo il no in Consiglio anche la mozione in Regione

SANTA CROCE DI MAGLIANO. C’è euforia in paese dopo il voto unanime e contrario all’insediamento del parco eolico di Wind Energy. A margine del Consiglio comunale di mercoledì sera è intervenuto l’assessore all’Ambiente, Pierluigi Di Tommaso.

«Colgo l’occasione per ringraziare a nome dell’intera Amministrazione Comunale tutti coloro che ci sono vicini e solidali nella battaglia contro l’installazione dell’impianto eolico previsto a Santa Croce di Magliano. Un grazie di cuore ai tanti professionisti che stanno mettendo a nostra disposizione la loro professionalità, alla Rete dei Comitati contro l’eolico selvaggio, di cui fa parte anche la locale Associazione Culturale “Raffaele Capriglione”, al consigliere regionale Aida Romagnuolo che ha presentato in Consiglio Regionale una mozione sull’argomento e ai tanti cittadini che quotidianamente, animati dall’amore per la loro terra, rappresentano per noi uno stimolo continuo alla battaglia intrapresa.

Non è con centinaia di pali eolici disseminati sul territorio che si rilancia il nostro sviluppo. Non è stringendo accordi con i Signori del Vento che si garantisce il futuro di una Regione colpita dall’incontrollabile emorragia di giovani potenzialità costrette ad andare via a causa di una crisi che ha azzerato qualsiasi rosea prospettiva di rilancio.

La Regione Molise esca dal letargo e scenda in campo al fianco dei cittadini, dei Comitati e delle numerose Associazioni impegnate instancabilmente nella strenua difesa del territorio. Si dica basta, una volta e per tutte, allo sfruttamento spietato di una terra divenuta pattumiera e succulento bocconcino di personaggi senza scrupoli pronti a depredare quanto di più prezioso abbiamo. Si rilanci l’agricoltura, si tutelino le aziende presenti sul territorio, si creda nel turismo capace di mettere in mostra le nostre eccellenze, la nostra storia, i nostri paesaggi incontaminati dove il vento non faccia girare pale ma accarezzi spighe di grano. I molisani hanno bisogno di questo». La stessa Romagnuolo ha voluto illustrare l’iniziativa che l’ha condotta alla mozione. «Santa Croce di Magliano ha bisogno di acqua, lavoro, sanità, viabilità, trasporti, servizi e non di pali eolici.

Per questo motivo ho presentato una mia mozione in Consiglio Regionale per impegnare il Presidente della Giunta Regionale a un immediato interessamento al fine di porre in essere tutte le iniziative atte a sospendere lo studio di valutazione per l’autorizzazione ambientale di un impianto eolico da realizzare in agro di Santa Croce di Magliano avviato dal Ministero dell’Ambiente e, a rivedere il Piano Energetico Ambientale Regionale. L' amministrazione comunale di Santa Croce di Magliano ha votato all’unanimità la totale contrarietà alla realizzazione di tale impianto. La zona prescelta è di assoluto pregio, tanto da ottenere azioni di vincolo paesaggistico anche per la vicinanza al tratturo, oggetto di progetto Cis anche ai fini turistici e della splendida Abbazia di Melanico di recente ristrutturata con interventi di adeguamento di pregio da parte della competente Soprintendenza del Molise. Il Molise non merita ulteriori scempi, merita invece una seria programmazione che riporta alla centralità la natura ambientale e turistica di un territorio ad unica vocazione.

Nella nostra Regione gran parte dei fantomatici pali eolici sono fermi per una sovrapproduzione di energia elettrica rispetto al fabbisogno e quindi, i dubbi e le perplessità non solo restano ma aumentano nel cercare di capire chi c’è dietro queste iniziative di speculazione. Si ravvede la necessità di una immediata modifica al Piano Energetico Ambientale Regionale, affinché il nostro territorio venga tutelato e non deturpato».