Salvini: con Marone nella giunta Toma continueremo a offrire ascolto e impegno

ROMA. Molise, la Lega torna nella giunta regionale di Donato Toma. Michele Marone è il nuovo assessore a Politiche delle Famiglia, Giovanili e di Parità, Politiche del Lavoro, Politiche Sociali, Terzo Settore, Politiche per l’immigrazione e Tutela dei consumatori. La decisione è stata ufficializzata a pochi giorni dalla visita del leader della Lega.

Dichiarazione di Matteo Salvini: “Non vediamo l’ora di continuare a offrire l’ascolto e l’impegno della Lega a favore dei cittadini molisani. In un momento di grave crisi sociale ed economica, sarà nostro obiettivo incontrare tutte le associazioni di volontariato, terzo settore e famiglie, per offrire quell’aiuto che il governo non ha ancora dato. Vogliamo fare sempre di più e sempre meglio. Grazie anche a Luigi Mazzuto per il lavoro svolto: ci darà un aiuto prezioso a livello nazionale, soprattutto nel campo delle politiche sociali”.