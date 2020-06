Senza esclusione di colpi, il contrattacco dem: «Un sindaco che non dà risposte»

TERMOLI. Ormai è divenuto quotidiano il ping pong tra l'opposizione dem e il primo cittadino Francesco Roberti.

«Il nostro caro sindaco ancora una volta (lo abbiamo capito da tempo) fa proprio l’insegnamento di tattica militare secondo cui la miglior difesa è l’attacco ed aggiunge un corollario nel “fare confusione per creare altra confusione e non far capire nulla”. Ma questi assunti non sono sempre validi ed efficaci, soprattutto se le armi per attaccare sono completamente spuntate e soprattutto se si ha in dote una confusione propria.



Ed è il nostro caso.

Roberti invece di rispondere alle domande poste dall’opposizione in maniera reiterata, accusa l’amministrazione Sbrocca di aver avuto sul salvamento una gestione “allegra”.

Ha ragione.

Perché la passata amministrazione ha sempre lavorato con estrema pacatezza, con equilibrio e soprattutto con il sorriso senza mai avere alterchi e senza mai andare ai verbi difettivi come invece è costume del nostro Roberti. Quindi in questo senso si l’amministrazione Sbrocca è stata un amministrazione “allegra” anzi “allegrissima”.

Ricordiamo solo che in cinque anni di Giunte non si è mai avuto un dissidio o una alzata di voce da parte dei componenti . E questo lo si può chiedere a chi ne ha fatto parte. Si lavorava con grande dedizione e soprattutto con una strategia programmatoria che ha portato alla creazione di numerose opere e servizi.

Ma torniamo a noi. Roberti ancora una volta non risponde alla nostra domanda sul perché ha effettuato la virata di Maggio sulla gara del salvamento per le spiagge libere. CONTINUA A NON RISPONDERE.

La mancata risposta ovviamente avvalora il nostra dubbio che sia stata solo una manovra per arrivare ad un affidamento diretto del servizio a scapito della tempestività dello stesso in un periodo di grande crisi come questo e soprattutto della tutela degli interessi pubblici.

Ma conosce o ignora il nostro Sindaco che quello che ha fatto è un operazione illegittima?

Roberti sa o non sa che l’affidamento diretto con procedura negoziata dopo una gara pubblica già programmata (salvamento per tre anni) può si essere fatto ma solo quando la gara è andata deserta e non è il caso del salvamento 2020. Non solo ma il frazionamento dell’importo da portare a base d’asta per affidare direttamente il servizio (come è stato fatto da Roberti peraltro con l’aggravante di andare sottosoglia) è altresì vietato. Vi è dunque una chiara elusione e violazione delle norme per raggiungere lo scopo di affidare direttamente l’appalto. Sindaco avrebbe dovuto fare da subito una trattativa diretta profittando magari della normativa COVID!!!

E noi avremmo avuto una gestione allegra? E lei invita la Corte dei Conti per valutare l’attività della nostra amministrazione?

Beh ci vuole veramente il coraggio o meglio la sfacciataggine/ingenuità di chi vuol attuare gli assunti militari sopra richiamati in maniera non propriamente intelligente.

Caro Sindaco questa è la “superficialità nel controllo dell’azione amministrativa” anzi illegittimità dei provvedimenti amministrativi e speriamo nulla più!

Quanto poi al richiamato atto di affidamento sul salvamento dell’allora Segretario Comunale Dott. Tenore (a cui va sempre il nostro ringraziamento per l’importante attività amministrativa fatta nei cinque anni della nostra amministrazione) del 12 giugno 2019 ovverosia del giorno prima dell’ insediamento di Roberti, non può che evidenziarsi la piena regolarità dello stesso e la tempestività (Gennaio 2019) con cui si è proceduto alla programmazione del servizio. Ma vi è di più il servizio è stato affidato per un compenso di 35.000 euro cioè con un risparmio di 4.500 euro rispetto a quello di quest’anno. Ci dovranno spiegare a cosa sia dovuto questo sperpero di denaro pubblico.

Non solo ma lei Sindaco è sempre dimentico di una cosa fondamentale e cioè che se critica la nostra amministrazione su questo servizio nei cinque anni passati sta lanciando un preciso atto di accusa al suo vicesindaco che nella passata amministrazione si occupava giustappunto di questo servizio. Ed allora vogliamo parlare di chi non ne imbrocca una!

Sindaco Roberti noi non le auguriamo di stare “sereno” perché, al di là della abusata ironia sul termine, questa faccia caratteriale purtroppo non le appartiene e crediamo non le apparterrà mai, ma le auguriamo un proficuo lavoro che in questo primo anno del suo mandato non abbiamo riscontrato e purtroppo per lei non hanno riscontrato neppure i Termolesi.

Cogliamo l’occasione di questo intervento per fare i nostri migliori auguri al (già?) Presidente del Consiglio Comunale di Termoli Avv. Michele Marone per la nomina ad Assessore Regionale e per il gravoso compito che a lui spetterà non solo in relazione alle deleghe che gli verranno assegnate ma per la rappresentanza territoriale che avrà del Basso Molise all’interno della maggioranza di centrodestra e con l’auspicio che possa tutelare gli interessi di questo territorio, cosa purtroppo non fatta fin’ora da questo governo regionale, al di là degli schieramenti politici. Buon lavoro assessore».