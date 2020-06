«Lavorerò per tutti i cittadini molisani, da Sesto Campano fino a Campomarino»

CAMPOBASSO. Passaggio di consegne a mezzogiorno, nella sala della presidenza della Giunta regionale del Molise, per il neo assessore al Welfare (Politiche sociali e lavoro) Michele Marone, che ha ereditato da Toma (che le deteneva ad interim dopo la revoca all'assessore Luigi Mazzuto) le deleghe di cui è divenuto titolare in nome e per conto della Lega.

"Sono onorato per l’importante incarico ricevuto, ringrazio la Lega che ha ritenuto di designare la mia persona, nonché il Presidente Toma che ha condiviso tale indicazione - ha affermato a Termolionline Michele Marone - subito al lavoro, questa mattina sono stato ricevuto per dal Presidente della Regione per le formalità di rito. Finalmente la regione ha un governo che rappresenta tutto il territorio regionale, ovvero anche la città di Termoli e tutto il Basso Molise. Ho ricevuto tante attestazioni di stima è compiacimento che sono pervenute, ci tengo a precisare, da ogni angolo del territorio Molisano. Lavorerò per tutti i cittadini molisani a partire da Sesto Campano fino a Campomarino. Da subito prenderò contatto con tutte le associazioni di volontariato per ascoltare le loro problematiche e venire incontro alle relative esigenze. In questo momento di emergenza loro hanno svolto e svolgono un grande lavoro di sostegno per tutti i cittadini in difficoltà. Mi aspetta un impegno gravoso che affronterò con l’impegno di sempre".