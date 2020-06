CAMPOBASSO. Riorganizzazione rete ospedaliera, il piano per istituire il Dea di I e II livello.

La riorganizzazione della rete ospedaliera regionale del Molise, in seguito alle difficoltà emerse durante la pandemia causata dal Covid-19, è stata al centro della videoconferenza stampa dal titolo “Molise, quale sanità?”, tenuta dal Presidente Donato Toma nella mattinata di giovedì 11 giugno. Su richiesta dello stesso Governatore, che ha puntualizzato la necessità e la voglia di aggiornare la popolazione su quanto fatto e su ciò che si potrà fare, è stata discussa l’idea programmatica per il potenziamento dell’intera rete ospedaliera molisana.

Un piano che potrebbe contare sulla nascita di numerosi reparti. Il condizionale è d’obbligo, in questo caso, dal momento che la sanità molisana è commissariata e le decisioni, così come la programmazione, spettano al Commissario individuato dal Governo: «Pur non avendo poteri programmatori sulla sanità della regione – ha detto Toma – Voglio che la popolazione conosca il mio pensiero». Il fondo potrebbe essere utilizzato sia per il mantenimento dei reparti tuttora operativi nei vari presidi presenti sul territorio regionale, sia per il potenziamento dei servizi in rispondenza all’emergenza sanitaria da coronavirus attualmente in corso.

Nell’esplicare il piano di investimenti sanitari, il Presidente ha sottolineato la necessità di rivedere l’istituto del commissariamento «rendendolo attuabile solo in casi di estrema necessità» durante la conferenza Stato-Regioni. Un’operazione che si sarebbe dovuta compiere entro 180 giorni dalla richiesta ma che, per motivi legati al Covid-19, non è stata ancora effettuata. Il Molise è dunque pronto ad un’eventuale nuova ondata Covid? «Con queste premesse sì», ha commentato il Presidente della Regione.

Rete ospedaliera, via al Dea di II livello

La proposta, da trattare con il Governo Nazionale, prevede l’istituzione del Dea (Dipartimento di Emergenza ed Accettazione) di II livello presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso che, attualmente, è di I livello. Il salto di qualità permetterebbe al nosocomio del capoluogo di contare su ulteriori reparti chirurgici (cardiochirurgia, maxillofacciale, plastica, toracica, vascolare, neurochirurgia), che si aggiungono alle altre specializzazioni già presenti (cardiologia, chirurgia generale, medicina generale, neurologia, oculistica, ortopedia e traumatologia, ostetricia, otorino laringoiatra, pediatria, psichiatria, urologia, unità coronarica, astanteria, oncologia). «Il Molise è l’unica regione senza dipartimento Dea di II livello, con specializzazioni che consentano al presidio ospedaliero di essere efficiente e di qualità», ha commentato il Presidente.

A Campobasso, inoltre, il piano prevede il potenziamento del Cardarelli attraverso la creazione di un padiglione autonomo, con possibilità di sopraelevazione, che sorgerebbe nella struttura adiacente al nosocomio, con 14 posti letto di terapia intensiva dedicati all’emergenza Covid-19, con accanto la superficie per l’elisoccorso.

Potenziamento Isernia e Termoli

Il programma di interventi, che guarda anche all'incremento si presenze dovuto alla stagione estiva e ad un eventuale nuovo picco nell’autunno 2020 (per giunta già previsto da virologi e medici), conferma l'individuazione dei presidi ospedalieri predisposti nella fase acuta dell'emergenza Covid-19, con il potenziamento delle strutture già esistenti. Sulla scia di questa esigenza, il piano esplicato da Toma prevede il passaggio del San Timoteo di Termoli e del Veneziale di Isernia a Dea di I livello «con tutte le specializzazioni che oggi non sono presenti».

Agnone, ospedale area disagiata

Le previsioni del futuro per ciò che riguarda la sanità molisana sembrano essere rosee anche per ciò che riguarda l’area di Agnone, con la trasformazione del Caracciolo in ospedale di area disagiata: «Significa che il presidio ospedaliero dovrà avere un reparto di 14 posti letto di medicina generale con un proprio organico di medici ed infermieri, una chirurgia elettiva ridotta che effettua interventi in day surgery e in week surgery con la possibilità di appoggio nei letti di medicina per i casi che non possono essere dimessi in giornata - ha specificato Toma – Unpronto soccorso presidiato da un organico medico dedicato all’emergenza ed alle urgenze integrato con la struttura complessa del Dea di I livello di riferimento che resta Isernia, a garanzia del servizio».

Per consentire l’implementazione dei servizi del presidio agnonese, tuttavia, è necessario un accordo di confine con le aree abruzzesi «per ampliare il bacino di utenza e rendere più efficiente la sostenibilità economica».

Il destino di Larino e Venafro

Le strutture ormai dismesse dell’area frentana e venafrana, non più ospedaliere, potrebbero essere rivalutate attraverso la creazione di presidi territoriali che accolgano case della salute e che permettano di investire in «un settore in cui è stato lasciato troppo spazio ai privati, ovvero la riabilitazione» ha aggiunto Toma.

L’idea della nascita del centro esclusivamente Covid a Larino lascia qualche perplessità nel Presidente di Regione: «Sono scettico su questa ipotesi – ha commentato – Potrebbe significare costruire una cattedrale nel deserto che, con la conclusione dell’emergenza Covid, rimarrebbe un ospedale che duplicherebbe la funzione dell’ospedale di Termoli, aumentando i debiti sanitari già presenti».

Larino, per il Presidente Toma, potrebbe divenire il fulcro di un centro polifunzionale pubblico per la riabilitazione ospedaliera intensiva, estensiva e day hospital: «Considerando che il Molise, dopo la Liguria, ha una popolazione prevalentemente geriatrica e malattie croniche, punterei sulla riabilitazione di III livello».

Un altro ospedale?

Ultimamente si parla spesso della creazione di un ulteriore ospedale molisano, seppure non vi sia ancora un progetto né tantomeno l’individuazione dell’area su cui potrebbe sorgere, che andrebbe ad incentivare l’offerta sanitaria già presente. L’idea, tuttavia, non è vista di buon occhio perché, ha affermato Toma, «Non sono contrario, ma bisogna considerare le esigenze della popolazione e la ricettività degli ospedali limitrofi come Vasto, Termoli o San Giovanni Rotondo. La realizzazione di un nuovo ospedale, sulla struttura esistente di Larino, richiederebbe oltre 34 milioni di euro, ammesso che il Governo li eroghi, le cui spese sarebbero in capo alla Regione, aumentando il debito. Tutti vorremmo aver un ospedale sotto casa, ma non possiamo pretendere di avere quattro, cinque o sei ospedali. Possiamo sostenerne tre».

Punti nascita Termoli ed Isernia

La battaglia per i punti nascita, portata avanti dalla popolazione e da numerosi comitati soprattutto in questi ultimi 12 mesi, sta iniziando ad avere i primi frutti. Nella videoconferenza stampa odierna il Presidente Donato Toma si è detto pronto a combattere assieme ai concittadini, affermando: «Pretenderò il mantenimento dei punti nascita di Termoli ed Isernia».

Mancanza di ostetriche

Partorire non è mai stato così difficile. È degli ultimi giorni la notizia relativa alla carenza di ostetriche negli ospedali molisani: una difficoltà che, sommandosi alle altre già presenti nei vari reparti, crea non pochi disagi alla popolazione. Sul tema abbiamo personalmente interrogato il Presidente Toma che, dopo aver rimarcato la competenza del Commissario sulla vicenda, ha però assicurato che si sta lavorando alla risoluzione del problema: «Abbiamo sollevato la necessità di assumere il personale necessario, anche a tempo determinato. I fondi ci sono».

Mosem e cassa integrazione

Non solo sanità come tema centrale della videoconferenza stampa con il Presidente Toma: a stuzzicare i giornalisti sono stati gli argomenti centrali dell’attualità come il Mosem e la cassa integrazione. Sul Mosem (sistema informativo integrato per la raccolta, la gestione e la trasmissione delle informazioni relative ai progetti d'investimento finanziati principalmente nell'ambito dei Fondi Strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC della Regione Molise), il Governatore ha fornito i numeri aggiornati: «Abbiamo superato le 5mila domande (5060 per la precisione) da parte delle aziende molisane. Ad oggi le risorse economiche richieste si aggirano sui 21 milioni di euro, raddoppiando il plateau iniziale».

Sulla cassa integrazione, prevista durante l’emergenza Covid, sono arrivate 2mila 390 domande alla Regione, di cui solo 2mila 143 elaborate dall’Inps e 408 autorizzate. In attesa di autorizzazione, invece, ci sono 415 domande. Solo 1320, invece, sono quelle pagate, contro 5mila 958 lavoratori validati dalla Regione: «Speriamo che l’Inps paghi presto e scopra dove sia l’inghippo».