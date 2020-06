Presidenza del Consiglio, sarà staffetta leghista Marone-Ciarniello?

TERMOLI. Seppur con insegne partitiche differenti, dopo la transizione di Michele Marone prima tra i Parisiani e quindi nella Lega, il sodalizio tra Francesco Roberti e Michele Marone, partito dalla difficile campagna elettorale del 2014, dopo la caduta dell’amministrazione Di Brino, ha sancito la definitiva consacrazione con la nomina del neo assessore leghista al Welfare. Un connubio che ha saputo scalare le vette della politica locale, provinciale e regionale. Roberti sindaco, Marone presidente del Consiglio, entrambi alla Provincia, con il primo a capo di Palazzo Magno e ora anche a Palazzo Vitale. Non si può dire che non abbiano saputo giocare le proprie fiches, in un momento dove dal dominio dem si è passato alla riscossa del centrodestra ma con lo spauracchio pentastellato. A un anno dalla vittoria al ballottaggio di Roberti contro Sbrocca però si dovranno rivedere giocoforza gli assetti politici, poiché Marone lascerà la guida dell’assise civica, un ruolo che ha persino incassato il favore del Movimento 5 Stelle.

Immaginiamo, dunque, cosa potrà accadere. La casella della presidenza del Consiglio comunale tocca alla Lega per equilibri maturati nelle urne. Il partito è rappresentato in giunta da Rita Colaci, assessore all’Ambiente, difficile ipotizzare che la Lega decida di un assessore bis in questa fase, che andrebbe a scompaginare un assetto rodato, per cui la prima opzione sarebbe quella di scalare la lista ed eleggere l’attuale capogruppo Annibale Ciarniello, avvocato come Marone e già presente da tre mandati in Comune. Vedremo se la Lega sceglierà questa strada. E se Ciarniello accetterà, dopo i malumori che hanno caratterizzato la formazione dell’esecutivo nel giugno 2019.