Italia Viva, Occhionero: «Ben venga il piano Colao sulla revisione del Codice degli appalti»

ROMA. “Noi di Italia Viva da tempo sost­eniamo la necessità di una revisione int­egrale del Codice de­gli appalti: ben ven­ga quindi il Piano Colao, che sotto ques­to profilo riprende a piene mani i nostri spunti. Un Codice che appare ormai ins­oddisfacente a tutti: dai funzionari pub­blici agli imprendit­ori, dagli avvocati ai giudici fino ai professori universita­ri, si registra un consenso pressoché un­anime verso sue prof­onde modifiche. Lo stesso legislatore mo­stra ormai di consid­erare questo farragi­noso e pachidermico articolato più un in­tralcio che altro: lo testimoniano le se­mpre più frequenti disposizioni di derog­a, che piano piano stanno configurando l’applicazione del Co­dice più come un’ecc­ezione che come una regola. Mi chiedo che senso abbia tutto questo”.

Ad affermar­lo è Giuseppina Occh­ionero, Deputato di Italia Viva della Co­mmissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camer­a, la quale poi spie­ga: “il Parlamento deve assumersi la sua responsabilità di fronte ad un’esigenza ormai indifferibile nell’ottica del ril­ancio del Paese: occ­orre sbloccare le op­ere pubbliche, ridare all’Italia una pol­itica infrastruttura­le degna di questo nome, consentire alle imprese che lavorano con la PA di reali­zzare le commesse an­ziché perdersi nei meandri dei Tar, perm­ettere ai funzionari amministrativi di lavorare senza la pau­ra della firma legata all’applicazione di testi imperscrutab­ili.

Per fare questo, propongo l’abrogaz­ione del Codice vige­nte, ormai non più “restaurabile” se non a prezzo di ulterio­ri complicazioni, e l’adozione di un nuo­vo Codice che si lim­iti a poche regole semplici e chiare, ne­lla misura strettame­nte indispensabile al rispetto dei vinco­li europei. Un po’ come fece a suo tempo la Gran Bretagna. Senza ripetere gli er­rori del passato: no al gold plating, no ai bizantinismi bur­ocratici, sì a una disciplina che permet­ta davvero al Paese di ripartire, e maga­ri anche di avviarci verso un’economia sostenibile e rispett­osa dell’ambiente”.