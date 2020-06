«Fianco a fianco» della proposta di fare il Covid hospital al Vietri

CAMPOMARINO. Il gruppo politico dem “Fianco a Fianco”, con Anna Saracino e Annamaria Becci, entra nel dibattito sul Covid hospital in Molise.

«Dal 3 giugno si sono allentate le regole di restrizione, ma questo non significa che siamo fuori da questa pandemia definitivamente. Dobbiamo però riconoscere che il virus sembra aver perso la sua aggressività ma il vero problema, che già da tempo abbiamo attenzionato, sono le migliaia di persone affette da altre patologie alle quali in questi mesi sono stati rinviate interventi visite e terapie. Come gruppo politico Fianco a Fianco basso Molise siamo attenti a questa grave problematica che espone il Molise ad una maggiore difficoltà visto l'individuazione temporanea dell'unico ospedale Hub regionale come centro Covid.

Il Cardarelli ad oggi è bloccato verso le normali funzionalità e le varie richieste, denunce pubbliche, fatte dai primari dell'ospedale, persone che toccano con mano le difficoltà che ogni giorno devono affrontare nell' esercitare il loro lavoro, pare siano rimaste inascoltate dal governo regionale. Dal Cardarelli chiedono di ripristinare le funzionalità ospedaliere soprattutto per le patologie tempo dipendenti alle quali si aggiungono le denunce dei familiari di pazienti deceduti per problemi non riconducibili al Covid, insomma l'unico ospedale regionale non funziona come dovrebbe e di fatto, al popolo molisano non è garantito il diritto alla salute. È necessario un centro Covid regionale che possa essere anche centro di ricerca malattie infettive, utile per il territorio regionale, nel Vietri riconosciamo la struttura migliore su cui investire per il futuro molisano. Il Cardarelli torni al più presto alle sue attività d'eccellenza che in questo periodo sono seriamente compromessi come la salute dei molisani».