TERMOLI. L'onorevole Giusy Occhionero (Italia Viva) è intervenuta due giorni fa in aula a Montecitorio sul tema dell'innovazione digitale.

«È necessario, per affrontare e vincere la sfida dell'innovazione digitale, non lasciare indietro nessuna regione e prestare particolare attenzione al Sud con allocazione di ulteriori risorse in favore delle regioni come il Molise per creare infrastrutture di rete per una connettività efficiente».