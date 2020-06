«A Montenero come col Governo Conte», Il Movimento 5 Stelle apre al Pd

MONTENERO DI BISACCIA. A distanza di 10 anni e mezzo (quasi esatti), dal marzo 2010, al 20 e 21 settembre prossimo, l'amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia eleggerà un nuovo sindaco.

«Gli attivisti del Meet-up "Montenero in MoVimento", da sempre oppositori al sistema di potere della Giunta Travaglini, esprimono soddisfazione per l'avvenuta fissazione della data relativa alla prossima tornata elettorale, rinviata a causa di Covid-19. Saremo, dunque, chiamati al voto per rinnovare il Sindaco ed il Consiglio Comunale di Montenero di Bisaccia il 20 e 21 settembre prossimi.

Il Meet-up "Montenero in MoVimento" è impegnato in un dialogo aperto e continuo con i cittadini per la formazione di una nuova squadra coesa, capace ed onesta, che si proponga di: risanare i gravi e numerosi problemi, non solo sociali, lasciati in eredità dal trio delle meraviglie (Travaglini-Porfido-Contucci); rilanciare politiche culturali e della scuola, di sviluppo sostenibile, di economia circolare, di filiera agri-turistica di qualità, di lavoro e servizi efficienti per la comunità, di cura della salute, del territorio e contro l'esodo e l'abbandono giovanile; elaborare progetti innovativi connessi con la programmazione nazionale ed europea, aprire nuove relazioni istituzionali e associative, dare slancio alla cittadinanza attiva, riannodare i fili con i Monteneresi all'estero; liberare la nostra comunità dai potentati locali, dalle trame degli interessi illeciti, dalla pratica del salto della quaglia, dai trasversalismi affaristici che soffocano il bisogno di vero rinnovamento e di avanzamento delle condizioni di vita dell'intera comunità.

Occorre, dunque, aprire una nuova stagione a Montenero di Bisaccia che segni un nuovo risveglio e chiuda definitivamente con i fallimenti della giunta uscente e di quanti la avallano. Il Meet-up di Montenero di Bisaccia ritiene che per realizzare questo cambiamento e restituire spessore e trasparenza all'azione amministrativa, in linea con la positiva esperienza del Governo Conte, sia possibile conseguire una intesa di programma o contratto di governo locale con le forze che si sentono espressione di tale esperienza ed aperta alle libere associazioni, alle donne e uomini onesti e democratici. Invita, pertanto, il segretario (e sua delegazione) del circolo P.d. di Montenero di Bisaccia al primo incontro che si terrà presso la propria sede il 23/6/2020 alle ore 20 (oppure in altra data e sede da concordare). Se condiviso, si annuncia che questo MoVimento è disponibile a svolgere l'incontro a porte aperte.

Per l'incontro contattare gli attivisti: Carmela Perazzelli e Giuseppe Gatto».