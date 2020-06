TERMOLI. Non aspettano che qualche ora per replicare ulteriormente all'assessore alle Politiche sociali, Silvana Ciciola, in materia di alloggi Iacp.

Parliamo dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Antonio Bovio, Ippazio Stamerra, Daniela Decaro e Nick Di Michele.

«Leggiamo nota dell'assessore Ciciola alla quale replichiamo che, le nostre affermazioni, sono il frutto dell'acquisizione delle notizie fornite dal settore durante le sedute di V commissione, che come tutte le altre, sono registrate . Prima di accusare di "erroneità" chi scrive, sarebbe bene che l'assessore si interfacciasse con i consiglieri componenti la V Commissione e con il Presidente della stessa se le sue notizie sono diverse da quelle riportate dai soggetti invitati appartenenti al settore. Assessore Ciciola, non abbiamo bisogno di speculare su queste problematiche per avere visibilità. Il nostro compito è quello di vigilare e sollecitare l'amministrazione all'esercizio di tutte le funzioni e al compimento di tutte le azioni indispensabili alla salvaguardia dell'interesse pubblico. Ha ripetuto quanto abbiamo detto noi sull'iter procedurale in atto ed allora che si facciano questi allacci e che si faccia il bando. Dopo un anno i tempi sono più che maturi!»