Stumpo scrive all'amministrazione Roberti: sforati i termini sul rendiconto 2019

TERMOLI. Per il gruppo consiliare di opposizione e quello politico locale "Termoli Bene Comune - Rete della Sinistra" «È ormai certo che sarà abbondantemente sforato il termine di legge (ordinariamente il 30 aprile, spostato quest’anno al 30 giugno a causa della pandemia) per l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Termoli del rendiconto 2019. Si tratta non solo di un segnale di carenze nel funzionamento del Settore finanze e fiscalità locale, ma specialmente di un grave inadempimento normativo, con conseguenze negative specifiche sull’amministrazione comunale e sui cittadini.

Per questa ragione, Marcella Stumpo, consigliera comunale il 16 giugno ha protocollato presso il Comune una nota rivolta al sindaco, al vicesindaco, all’assessore al bilancio, al segretario generale ed alla vicesegretaria e dirigente del Settore finanze e fiscalità locale, nella quale esorta i destinatari ad accelerare il più possibile gli adempimenti ancora mancanti per portare in Consiglio il rendiconto 2019, contenendo in tal modo gli effetti negativi, richiamati nella nota, conseguenti al ritardo. A distanza di una settimana dalla consegna della nota, non ottenendo alcun riscontro, né diretto, né indiretto, ci sembra doveroso renderla pubblica».

«Come ben sapete, a causa della pandemia da covid-19, il termine ordinario del 30 aprile, entro il quale il Consiglio comunale deve approvare il rendiconto dell’anno precedente, è stato differito al 30 giugno (DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, art. 107).



Benché quest’ultimo termine non sia ancora scaduto, è già certo che il Comune di Termoli non riuscirà a rispettarlo, dato che dall’adozione del progetto di rendiconto da parte della Giunta – che non risulta abbia ancora deliberato in merito – all’approvazione da parte del Consiglio, sono necessari quasi due mesi di tempo.

Per memoria, riepilogo la tempistica indicata dall'art. 65 del Regolamento di contabilità del Comune di Termoli:

approvazione del progetto di rendiconto da parte della Giunta;

consegna ai revisori del progetto di rendiconto entro i successivi 5 giorni;

consegna da parte dei revisori della relazione sul rendiconto entro i successivi 20 giorni;

consegna ai consiglieri del progetto di rendiconto, completo della relazione dei revisori, entro i successivi 5 giorni;

convocazione del Consiglio con all'o.d.g. l’approvazione del rendiconto non prima dei successivi 25 giorni.

La mancata approvazione nei termini di legge del rendiconto comporta pesanti conseguenze per l’Amministrazione e per i cittadini.

In primo luogo, finché il rendiconto non viene approvato, il Comune è equiparato a quelli strutturalmente deficitari (TUEL, art. 243, comma 6, lett. b) e pertanto è assoggettato a controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi di acquedotto, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli a domanda individuale, quali: asili nido e scuole materne, mense scolastiche, servizi socio-educativi per minori, impianti sportivi, servizi socio-educativi per disabili, assistenza domiciliare anziani (TUEL, art. 243, comma 2).

In secondo luogo, nelle more dell’approvazione, non è consentito «procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto» (DL 113/2016, art. 9, comma 1-quinquies).

Fino ad arrivare, se l’inadempienza si protrae, al commissariamento del Comune ed allo scioglimento del Consiglio comunale.

È pur vero che il rendiconto 2018 è stato approvato dal Consiglio comunale solo il 22 luglio 2019, ma in quel caso la responsabilità del ritardo era dell’Amministrazione uscente, mentre ora la responsabilità del mancato rispetto del termine del 30 giugno è tutta della nuova Amministrazione, che – ben che vada – porterà in Consiglio il progetto di rendiconto 2019 ad agosto.

Vi esorto pertanto ad attivarvi senza indugio, ciascuno per le sue competenze e responsabilità, affinché venga minimizzato il periodo di sforamento dei termini di legge per l’approvazione consiliare del rendiconto 2019, riducendo in tal modo le ricadute negative sulla gestione comunale e sui cittadini.