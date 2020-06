«Totale mancanza di controllo sul territorio», grillini solidali con Vileno e critici col Comune

CAMPOMARINO. «La sicurezza a Campomarino è stata spesso argomento cavalcato in campagna elettorale e ancora peggio al centro di proclami sempre disattesi in sede di Consiglio».

Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Campomarino intende esprimere vicinanza ad un'altra vittima dell’ennesimo scempio perpetrato sul nostro territorio.

«Questa notte l’unico bancomat di Campomarino lido è stato fatto saltare in aria insieme a parte della struttura che lo ospitava.

Il signjor Lino Vileno, noto albergatore del nostro paese, fa la conta dei danni della sua struttura con la stagione estiva appena iniziata. Non è certo un bel biglietto da visita vedere un albergo con evidenti danni strutturali a causa di un attentato “dinamitardo”. Evidentemente per questa amministrazione la sicurezza del territorio rimane ancora un’opzione. Chiediamo al sindaco Silvestri di porre rimedio in modo urgente alla totale mancanza di controllo sul territorio, rimaniamo a disposizione per individuare strumenti atti al contrasto di questi fenomeni, auspicando una tempestiva attuazione degli atti discussi in ultima sede di Consiglio».