Il Governo discute della legge di stabilità molisana sulla surroga dei consiglieri eletti

ROMA. il Governo Conte si è riunito oggi soprattutto per affrontare questioni di impugnativa o meno di leggi regionali.

L'esecutivo di Palazzo Chigi ha impugnato la legge della Regione Molise n. 1 del 30/04/2020, “Legge di stabilità regionale 2020”, in quanto l’articolo 12, comma 5, lettera a), contrasta con i commi 1 e 2 dell’articolo 18 della legge n. 157 del 1992, norma statale interposta per finalità di tutela dell'ambiente e dell’ecosistema, e viola pertanto l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. L’impegno presentato dalla Regione ad abrogare l’articolo 12, commi 1 e 2 della legge regionale consente di superare gli ulteriori profili di incostituzionalità;



All'uopo è indetta per domani mattina, venerdì 26 giugno, una conferenza stampa con tutti gli organi di informazione, alle ore 11 presso la sede del Partito Democratico in via Ferrari a Campobasso.

Oggetto dell'incontro le importanti novità in materia sanitaria e le conseguenze legislative e politiche dopo la seduta del Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio, che ha rilevato problemi di legittimità dell’articolo 12 commi 1 e 2 della legge di stabilità 2020 della Regione Molise attinente la surroga dei consiglieri agli assessori eletti e l'impegno assunto dal Presidente Toma ad abrogarlo, in Consiglio Regionale, per superare gli evidenti profili di incostituzionalità.