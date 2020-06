Nicoletta Emola Bartollino e Francesca D’Anversa delegate nazionali donne dem

TERMOLI. Sabato il Partito Democratico ha portato a compimento il lungo processo di istituzionalizzazione della Conferenza nazionale delle Donne Dem, eleggendo Cecilia D'Elia Riviello portavoce nazionale.

Lo annuncia la componente delle donne dem del Molise.

«Va dato merito al Segretario Nicola Zingaretti di aver fortemente creduto in questo progetto e di aver riportato al centro del dibattito politico e culturale il ruolo determinante delle donne nella crescita, nello sviluppo e nel PROGRESSO del nostro Paese.

La Conferenza nazionale delle Donne Democratiche è uno spazio di autonomia, elaborazione e iniziativa. Oggi si è fatto un altro passo in avanti per un’Italia che dia voce e protagonismo alle donne, nel nome della parità di genere e delle pari opportunità. Perché il contributo femminile è fondamentale per la nostra società. #libere».

Le delegate nazionali Nicoletta Emola Bartollino e Francesca D’Anversa.