Revisori dei Conti, i grillini contro l'aumento dei compensi

TERMOLI. Il Movimento 5 Stelle di Termoli non concorda con la decisione presa nella seconda commissione bilancio, questa mattina, che approva con i voti della maggioranza, l'aumento degli emolumenti dei Revisori dei conti, aumento che costerà alla collettività termolese circa 11 mila euro l'anno.

«Ora, aldilà delle considerazioni politiche, aldilà del fatto che i Comuni non vivono un momento di splendore economico-finanziario (e il comune di Termoli é tra questi), noi ci domandiamo: Perché se l'aumento é facoltativo ed é un accordo tra le parti (non essendoci nessun obbligo); perché l'aumento proprio in questo momento di grave crisi; perché non ci si sofferma a pensare che questi soldi potevano essere spesi in altro modo dirottandoli in capitoli di spesa ad uso dei bisogni dei cittadini? Vedremo, controlleremo i conti e vi terremo informati. Per ora unica certezza: Al Consiglio comunale avremo l'ok per l'aumento!