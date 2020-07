TERMOLI. Domani e domenica Fratelli d'Italia, torna in piazza per rivendicare il diritto degli italiani a scegliersi un Governo espressione di un Parlamento eletto con chiare maggioranze e non con alchimie di palazzo.

«Sabato prossimo, ore 10, saremo a Piazza del Popolo (Roma) per dare voce a milioni di italiani esasperati da questo governo di incapaci e anti-italiani. L’Italia ha bisogno di un Governo di Patrioti che aiuti la nostra Nazione a rialzarsi e a pensare in grande.

Sarà inoltre possibile firmare, in tutte le maggiori piazze italiane, la petizione di Fratelli d'Italia per chiedere elezioni subito».

Una iniziativa che verrà ripetuta nel weekend in tante località, tra cui Termoli, sul lungomare Nord, dove organizzerà il presidio il dirigente nazionale Luciano Paduano, che abbiamo intervistato e che ha approfittato per ringraziare le forze dell'ordine che lottano contro gli spacciatori e il narcotraffico.