«Altro che auto blu, ho una Bravo del 2010 con oltre 420mila km»

CAMPOBASSO. Al centro di una campagna social che lo ha visto associato ad autisti e auto blu, tra Facebook e anche messaggi WhatsApp, l'assessore al Welfare della Regione Molise Michele Marone precisa quanto segue.

«Mi corre l’obbligo di replicare pubblicamente al fine di ristabilire la realtà delle cose e tutelare la reputazione del sottoscritto sia come persona, sia come professionista e sia come amministratore rispetto alle affermazioni gratuite, insinuanti e denigratorie delle ultime ore.



Innanzitutto, contrariamente a quanto riferito, è noto che in dotazione all’Assessorato Regionale attualmente diretto dal sottoscritto risulta esserci una FIAT BRAVO del 9.07.2010 che (ad oggi, dopo 10 anni di utilizzo) ha ben 423.451 Km ed è di colore bianco.

Individuato nella circostanza dell’assegnazione di due autisti, deve rilevarsi che la Regione Molise, per norme e regole vigenti anche in materia di sicurezza, è tenuta all’assegnazione di un numero minimo di due autisti per vettura di servizio, al fine di garantire la turnazione prevista dalla legge, così come è stato fatto per ogni assessorato.



Per quanto riguarda poi la trepida attesa del medesimo sugli emolumenti che saranno corrisposti al sottoscritto, mi preme rassicurarlo sul fatto che gli stessi saranno pari né più e né meno a quelli obbligatoriamente previsti dalla legge, così come accade per tutti gli amministratori che ricoprono cariche istituzionali del genere.

Peraltro, relativamente all’espressione manifestamente insinuante su presunti episodi negativi, mi corre l’obbligo di ricordare innanzitutto che in occasione delle Regionali del 2018 il sottoscritto, pur non candidandosi, non ha mai dichiarato di aver simpatizzato per il Movimento 5 Stelle e che sin dall’inizio del proprio impegno politico è stato e rimane sempre coerente ai valori ed alla linea politica di centro-destra.

Ciò posto e ristabilita la realtà dei fatti, è evidente che tutto questo viene confezionato come un mero attacco alla persona del sottoscritto del tutto gratuito ed a tratti violento che, lungi dal fare critica politica e/o informazione, supera ogni limite di continenza ed obiettività e, pertanto, lede ed offende manifestamente la reputazione dello stesso sottoscritto sia come persona, sia come professionista, sia come amministratore pubblico e sia come rappresentante politico, cosa che sarà, ovviamente, esaminata nelle sedi opportune e competenti.

A questo punto, invece, mi preme sottolineare che è a tutti fin troppo nota l’attività svolta dal 9 giugno ad oggi dal sottoscritto assessore, che sin da subito si è messo a lavoro, affrontando le problematiche di più stretta attualità che hanno interessato ed interessano centinaia di lavoratori Molisani, ascoltando e ricevendo parti sociali e sigle sindacali maggiormente rappresentative, facendosi anche parte attiva per la soluzione della vertenza dei lavoratori precari di Molise Acque, nonché, per quanto riguarda l’ambito delle Politiche Sociali, facendosi parte attiva in sede di Conferenza delle Regioni ed in Senato per individuare quanti più fondi pubblici possibili da destinare alla disabilità, alla non autosufficienza ed alle attività dei centri estivi per minori in tutta la Regione Molise».