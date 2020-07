TERMOLI. Le donne dem a salvaguardia del consultorio familiare di Termoli, un servizio che non può esser lasciato morire, ma che deve esser potenziato. A tal proposito Nicoletta Bartollino, Luisangela Quici e Manuela Vigilante hanno messo in atto un sit-in davanti all’Asrem, ">ripreso in diretta Facebook da Termolionline.





Il primo dei tanti, in vista di quello che si terrà il prossimo 21 luglio sul corso di Termoli. «Siamo qui per rispondere alle tante lamentele da parte dei cittadini- ha spiegato la Bartollino- dopo i pensionamenti dell’ultimo periodo, molti servizi previsti dal consultorio non vengono garantiti. Perdere il consultorio di Termoli significa perdere la non garanzia di avere servizi importanti, come il servizio pre parto, post partum e la depressione post partum. Perdere il consultorio significa perdere tanto. Noi chiediamo che il servizio del consultorio sia potenziato su tutto il territorio regionale».

Un servizio, quello del consultorio, valido anche per i giovani. Sono tanti i progetti che il consultorio di Termoli ha messo in atto con gli istituti scolastici del territorio. Per questo motivo Luisangela Quici dichiara che «avere un consultorio significa avere un patrimonio e una ricchezza per il nostro territorio e soprattutto per i ragazzi che entravano in contatto con dei professionisti, legati alla sessualità e alle problematiche dell’anoressia e della bulimia. Il consultorio dovrebbe essere ampliato e non chiuso. Il consultorio deve essere potenziato, devono essere garantiti tutti i servizi. Per questo motivo abbiamo pensato di sensibilizzare i cittadini abbiamo pensato a una petizione online e cartacea, che potrà esser firmata in tutto il territorio regionale».

Petizione cartacea che verrà data anche ai vari segretari dei circoli del Pd, in modo da divulgare e informare tutti i cittadini.

«Vogliamo che vengano garantiti tutti i servizi che già c’erano e che il consultorio venga potenziato con ulteriori servizi. Il diritto di cura è importante. Il governo regionale deve attivarsi e noi siamo qui a sollecitarlo. Devono garantire che venga rimpiazzato, al più presto, il personale che è andato in pensione, con avvisi e con bandi».

Rivalutare il piano operativo nel rapporto pubblico-privato, il sistema sanitario è pubblico e il privato non può esser favorito rispetto al pubblico.