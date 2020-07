Castaldi: "Ricostruzione post sisma, le risorse ci sono e massima disponibilità a Toma"

ROMA. “Per dovere istituzionale e perché il tema mi sta enormemente a cuore, voglio garantire la mia massima disponibilità al presidente Donato Toma, nominato dal Consiglio dei ministri come commissario per la ricostruzione post sisma 2018 della Regione Molise. Come ha sottolineato il presidente Toma, le risorse per fare bene ci sono, adesso si tratta di utilizzarle al meglio: per raggiungere questo obiettivo, la collaborazione fra i vari livelli istituzionali, senza guardare ai diversi colori politici, è fondamentale. La mia collaborazione e quella della Presidenza del Consiglio, per il bene dei cittadini molisani, saranno sempre presenti e totali”.

Lo rende noto con una sua nota il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi, sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento.