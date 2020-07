Pallante assessore ai Trasporti, Di Baggio sottosegretario e Marone resta in giunta

CAMPOBASSO. Come mantenere capra e cavoli in maggioranza al Consiglio regionale e in giunta. Il Governatore Donato Toma, forte dei veti romani, non giubila il fresco assessore Michele Marone, ma opera una staffetta tra il sottosegretario Quintino Pallante, che entra nell'esecutivo, e Roberto Di Baggio che prende il suo posto, con redistribuzione delle deleghe tra assessori e anche consiglieri, ma da perfezionarsi ancora.

Pallante diventa assessori ai Trasporti.

Il testo del provvedimento di Toma.

RITENUTO opportuno modificare l’attuale composizione della giunta regionale al fine di assicurare una maggiore rappresentatività nell’organo esecutivo delle forze politiche che hanno condiviso il programma di governo;

DECRETA

Art. 1 1. Il consigliere regionale Roberto Di Baggio è revocato dalla carica di assessore della Giunta Regionale del Molise.

Art. 2

1.Il Consigliere regionale Quintino Pallante è nominato assessore della Giunta Regionale del Molise

2.Per effetto di quanto disposto al comma 1 la Giunta Regionale è composta dal Presidente della Giunta Regionale e da: -Vincenzo Cotugno – Assessore e Vicepresidente; -Nicola Cavaliere – Assessore; -Michele Marone – Assessore; -Vincenzo Niro – Assessore; -Quintino Pallante – Assessore.

Art. 3

1.Ai componenti della Giunta regionale sono assegnate le seguenti deleghe: -All’Assessore e Vicepresidente Vincenzo Cotugno: Internazionalizzazione delle imprese; Accesso al credito; Turismo e marketing territoriale, Cultura, Molisani nel mondo; -All’Assessore Nicola Cavaliere: Politiche agricole ed agroalimentari; Sviluppo rurale e Consorzi di bonifica; Programmazione forestale; Caccia e pesca; -All’Assessore Michele Marone: Politiche del lavoro; Politiche sociali, Terzo settore; Politiche per l’immigrazione; -All’Assessore Vincenzo Niro: Lavori pubblici; Viabilità ed Infrastrutture; Sistema idrico integrato; Demanio regionale; -All’Assessore Quintino Pallante: Politiche delle risorse umane; Trasporto e mobilità; Politiche energetiche

2.Il Presidente della giunta regionale, oltre ai compiti istituzionali propri non assegnati esplicitamente agli assessori, curerà le seguenti materie: Programmazione e politiche comunitarie; cooperazione internazionale; Università ricerca ed innovazione; Istruzione e formazione professionale; Bilancio, finanza e patrimonio; Agenzie e partecipate; Riforme istituzionali, semplificazione e agenda digitale; Tutela dell’ambiente ; difesa del suolo ;Protezione civile ; Politiche della Casa; Rapporti con l’Ente regionale per l’edilizia sociale (ERes e Iacp); Urbanistica e pianificazione territoriale ;Sport ed impiantistica sportiva ; Attività produttive e sviluppo economico; Pesca produttiva; Politiche sanitarie Politiche della famiglia, giovanili e di parità; Tutela dei consumatori.