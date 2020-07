Fratelli d'Italia in giunta con Pallante, Della Porta: «Messo fine a una ingiusta esclusione»

In edicola e online dal 16 luglio A tu per tu con Sonia Fasulo, autrice del romanzo sulla crescita personale “Parlami di te” Le foto

TERMOLI. Quante volte avete pensato di non farcela o di non sentirvi parte di qualcosa (in famiglia, sul lavoro, con gli amici)? Quante vi siete sentiti infelici, persi e vi siete ripetuti che avreste finalmente dato una svolta alla vostra vita, infrangendo costantemente la promessa,