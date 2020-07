CAMPOBASSO. «Oggi, in occasione del Consiglio monotematico sul tema dei Trasporti, abbiamo chiesto al Governo Toma:



una nuova ordinanza affinché si ripristino le corse ridotte nella cosiddetta “fase 1” aumentando, se necessario, i mezzi a disposizione;

la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di bigliettazione automatica, prenotazione e vendita telematica;

la verifica delle attività di sanificazione quotidiana e della fornitura agli addetti degli appositi Dispositivi di protezione individuale;

la convocazione di un tavolo tecnico tra Regione, aziende e sindacati, al fine di verificare ed accelerare le pratiche per la Cassa integrazione;

di procedere, entro 30 giorni, alla pubblicazione del bando di gara;

di rivedere i contratti ponte, nelle more della redazione e aggiudicazione della gara, per razionalizzare i costi e salvaguardare i diritti dei lavoratori dipendenti.

La nostra mozione è stata approvata con 10 voti favorevoli e 9 contrari. Ora il neo assessore ai Trasporti, Quintino Pallante, dovrà rendere operativi gli impegni contenuti nell'atto. Non solo: a fine agosto 2020, in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico, dovrà riferire in Aula sui servizi minimi assicurati agli studenti.

Vi invito ad ascoltare cos'ho detto in Aula poco prima del voto».

Lo dichiara il consigliere regionale pentastellato Vittorio Nola.