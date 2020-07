TERMOLI. Proseguono le iniziative messe in campo dalla Conferenza donne dem Molise e Pd per scongiurare il potenziale rischio della chiusura e/o di un forte depotenziamento dei servizi offerti dal Consultorio di Termoli. Ieri alle 19 un sit-in di protesta in Corso Nazionale all’altezza di via Adriatica, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, per chiedere a gran voce all’Azienda Sanitaria Regionale il mantenimento e il potenziamento del Consultorio a Termoli e in tutto il territorio regionale.

Abbiamo seguito in diretta Facebook la manifestazione, che ha visto gli interventi di Maricetta Chimisso, Nicoletta Bartollino, Luisangela Quici e Manuela Vigilante, ma anche la presenza di altri attivisti, tra cui il segretario di circolo del Pd di Montenero di Bisaccia, Francesco Borgia.

Tra i firmatari della petizione anche le componenti del comitato MolisanitàL113, l'ex Voglio nascere a Termoli.

Pd e donne dem invitano tutti i cittadini a partecipare a questa battaglia perché non si può consentire che il nostro territorio venga privato di tutti i servizi che tale struttura socio-sanitaria garantisce, svolgendo un’attività fondamentale di prevenzione e promozione della salute. «Vogliamo scongiurare il potenziale rischio, paventato nell’ultimo periodo, della chiusura e/o di un forte depotenziamento dei servizi offerti dal Consultorio di Termoli, a causa del pensionamento di gran parte dei professionisti che facevano parte dell’equipe di lavoro, senza che la Asrem si preoccupi di fare avvisi e bandi per nuove assunzioni e nel completo disinteressamento e silenzio del governo regionale.

Dopo la conferenza stampa e il lancio della petizione on -line “#consultorio per tutti”, infatti, le donne dem ed il Partito Democratico Molise, al fine di coinvolgere in misura più ampia possibile la cittadinanza, hanno deciso di procedere anche alla raccolta cartacea delle firme per la petizione, che potrà essere firmata in vari esercizi commerciali sia a Termoli che in altri comuni molisani, di cui a breve si fornirà un elenco dettagliato.