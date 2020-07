Oltre il Covid, la deputata nordamericana Nissoli per collegare Termoli e gli States

TERMOLI. Dopo il gemellaggio con Pompano Beach, si consolidano le prospettive per una cooperazione transatlantica tra Termoli e gli Stati Uniti.

E' pur vero che l'emergenza coronavirus non sta permettendo più scambi di persone da mesi, ma si deve pensare anche a quando la pandemia (si spera al più presto) non sarà più una minaccia, anche se la situazione oltreoceano è critica.

Il consigliere comunale Francesco Rinaldi, dopo aver avuto un colloquio con l’On. Fucsia Fitzgerald Nissoli, eletta al Parlamento italiano nel collegio estero, in Nord e Centro America, esprime grande soddisfazione per l’orizzonte progettuale che si è dischiuso nella prospettiva del coinvolgimento dei molisani in Usa per lo sviluppo del nostro territorio.

Infatti, si è parlato della possibilità di sviluppare il collegamento tra Termoli e gli Usa e con gli italiani e molisani all’ estero. Sono in campo anche ipotesi di Iniziative di promozione turistica, compreso il turismo di ritorno, sportiva, Industriale formativa per gli studenti termolesi. Si tratta ora di mettere a punto un programma di medio lungo termine istituzionale per la città di Termoli. Seguirà conferenza stampa a Termoli per illustrare i programmi.