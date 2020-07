TERMOLI. Dopo diversi mesi tra l’altro molto particolari, incontriamo di nuovo Nick Di Michele, portavoce al consiglio comunale per il.Movimento 5 Stelle. Si è trasferito ormai dall’inverno a Parma dove ricopre un importante ruolo nella polizia penitenziaria. Lo abbiamo intervistato in piazza Bega, pochi minuti prima che alla guida della sua Alfa Giulia si mettesse alla guida per rientrare sul posto di lavoro.

Come ti stai trovando in Emilia?

«Beh la città di Parma è una città fantastica nel senso che ci sono i sevizi, è curata. Devo dire che l’ex grillino Pizzarotti ha fatto un buon lavoro e continua a farlo. È una città che dà tutto, c’è la possibilità di lavorare. Devo proprio dire che si sta bene. Certo siamo nella pianura Padana e come dico sempre a chi incontro per strada, non c’è il mare, ma per il resto si sta benissimo anche dal punto di vista lavorativo ho notato una professionalità davvero enorme da parte di tutta la polizia penitenziaria, e quindi devo dire che questo cambio mi sta facendo crescere molto». Beh Termoli è la città che mi ha adottato e ogni volta che ci torno ci sto benissimo, perché tutto sommato qui ho passato buona parte della mia vita, sono più di 25 anni. Qui ho frequentato le scuole e ho avuto la possibilità di fare anche politica, cosa che mi è sempre piaciuta. Sì mi manca tanto, infatti, appena posso ritorno».

A Nick abbiamo chiesto quanto sia stato complicato gestire un carcere importante come quello di Parma, ma anche una riflessione su Termoli, sul Molise e sul Governo giallorosso.