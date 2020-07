Larino, si dimette il presidente del Consiglio Vesce: entrerà in giunta?

LARINO. Dopo l'azzeramento di giunta, si dimette anche il presidente del Consiglio comunale, Antonio Vesce. Ma quello che potrebbe apparire un effetto domino, nella realtà a Palazzo Ducale, potrebbe essere anche il primo tassello della nuova giunta. «Gentilissimi consiglieri, cari sindaco e segretario comunale, con la presente comunico la decisione di dimettermi da presidente del Consiglio comunale di Larino. Permettetemi di ringraziarVi tutti per la disponibilità che mi avete dimostrato in questi due anni. Ho sempre cercato di rispettare il ruolo e la funzione di terzietà richiesta per garantire equilibrio dei lavori consiliari. Se e in quanta parte sia riuscito a rispettare ruolo e funzione non compete a me giudicarlo, bensì al Consiglio che ho presieduto e ai cittadini-elettori. Resto orgoglioso di aver ricoperto questo prestigioso incarico e auguri buon lavoro al nuovo presidente che sarà certamente all'altezza dell'importante ruolo».