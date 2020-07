Puchetti nomina la nuova giunta a Larino, dentro Vesce e Angela Vitiello

LARINO. Come era nelle attese, dopo le dimissioni del presidente del Consiglio comunale di ieri, il sindaco Pino Puchetti ha rinominato la giunta, attribuendo anche le deleghe. Due i cambi in esecutivo, oltre all'ingresso di Antonio Vesce c'è quello di Angela Vitiello, in luogo dei fuoriusciti Alice Vitiello e Nicola Giardino.

Ora toccherà alla maggioranza eleggere il nuovo presidente del Consiglio comunale.

Giro di valzer che avviene dopo il decreto sindacale n. 20 del 7.07.2020 con il quale Puchetti ha disposto l’azzeramento della Giunta Comunale con la immediata revoca di tutti gli assessori componenti la Giunta Comunale;

Dopo una approfondita verifica politica ed al fine di un rilancio dell’azione politica amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di mandato si ritiene necessario nominare una nuova Giunta comunale;

Roibadito nel decreto di nomina che i provvedimenti sindacali di nomina degli sssessori comunali dipendono esclusivamente dall'esistenza di un rapporto fiduciario con il sindaco, per cui possono sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, Puchetti ha ritenuto di nominare, conseguentemente e per i motivi indicati in narrativa, i componenti della Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri Comunali:

Vesce Antonio nato a Calvi San Nazzaro (BN) il 23.05.1955 con le seguenti deleghe: vicesindaco; Istruzione; Sisma.

Bonomolo Giuseppe nato a Larino il 25.02.1971 con le seguenti deleghe: Lavori Pubblici; Programmazione; Sport e tempo libero.

Civitella Maria Giovanna nata a Larino il 7.02.1965 con le seguenti deleghe: Attività produttive; Cultura; Pari opportunità.

Vitiello Angela nata a Larino il 6.07.1975 con le seguenti deleghe: - Politiche sociali; Urbanistica; Ambiente; Trasporti.