TERMOLI. Non accadeva da tempo, ormai, che il consiglio comunale termolese venisse discusso alla presenza (in loco o in video) di tutti i consiglieri aventi diritto al voto. Eppure, quello di stamattina, ha rappresentato l’eccezione con la discussione di quattro punti all’ordine del giorno e due aggiuntivi: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art.227, d.lgs. n.267/2000; Mozione prot. n. 71866 del 26.11.2019, avente ad oggetto: conservazione e valorizzazione del Macte (museo di arte contemporanea di Termoli) e promozione della cultura e della pratica delle belle arti nella città di Termoli; Interpellanza prot. n.32524 del 25.06.2020, avente ad oggetto: sicurezza stradale a Termoli; Interpellanza prot. n.33195 del 30.06.2020, avente ad oggetto: assistenza e soccorso degli animali d'affezione feriti. Tra i punti aggiuntivi la Tari e l’approvazione del regolamento della nuova Imu.

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019

Diamo un po’ di numeri: l’esercizio 2019 del bilancio comunale si chiude con un disavanzo pari ad euro meno 6.505.077,26 euro, così ripartito: al 1 gennaio il fondo di cassa è di 5.192.597,56 euro, riscossioni 89.118.710,23 euro, pagamenti 90.439.126,36 euro, saldo di cassa al 31 dicembre 3.872.181,43 euro.

Il fondo di cassa, al 31 dicembre, è di 3.872.181,43 euro, residui attivi 48.290.539,22 euro, residui passivi 15.049.813,05 euro. Fondo pluriennale vincolato per le spese correnti 1.623.911,80 euro, mentre per le spese in conto capitale è di 2.470.913,23 euro. Il risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2019, è 33.018.182,57 euro. Il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a meno 2milioni di euro. Malgrado i dati non facciano ben sperare e l’equilibrio di bilancio sia, purtroppo, ancora una chimera irraggiungibile, l’assessore al settore Giuseppe Mottola ha specificato come i valori abbiano «subìto un miglioramento» e si sia passati da circa 8milioni di debiti a poco più di 4milioni di euro.

A preoccupare i consiglieri, soprattutto la minoranza con Marcella Stumpo (Rete della Sinistra) e Nick Di Michele (MoVimento Cinque Stelle) in primis, è la garanzia dei servizi essenziali ai cittadini che, a causa dei debiti tutt’oggi in capo al Comune, potrebbero vacillare: asili, mense, viabilità, strade, per la minoranza, sarebbero a rischio. Il pentastellato, nello specifico, ha riportato le parole della dirigente Carmela Cravero che, durante una commissione sul bilancio, avrebbe affermato: «Non siamo messi male, ma la cosa è preoccupante. Non si deve spendere». Il problema, dunque «persiste ancora – ha continuato Di Michele – Meno 4 milioni in bilancio non sono noccioline ed incide sulle prospettive future. Dobbiamo dire chiaramente ai cittadini cosa li aspetta in futuro. Con questi debiti abbiamo meno servizi e meno possibilità di far crescere la collettività».

La dirigente Cravero avrebbe anche sottolineato una «mancanza di coordinamento tra tutti i dirigenti del Comune - confessa ancora il pentastellato – Spiegava che, nel suo ufficio, arrivano continuamente richieste di spesa dai vari settori e che prima vengono fatti gli impegni di spesa e poi si chiede se c’è la copertura finanziaria». Proprio la questione dei dirigenti (gli stessi dell’era Sbrocca riconfermati da Roberti) ha tenuto banco nella discussione tra Di Michele che ha chiesto la possibilità di un dirigente esterno esperto in materia di bilanci per un controllo ed il sindaco Francesco Roberti che ha ribadito come proprio la necessità di risparmiare, sia stata alla base della decisione di riconfermare i dirigenti già in capo negli uffici. L’emendamento tecnico è approvato con 15 voti favorevoli e 9 non partecipanti al voto (la minoranza).

Macte

La vicenda del Museo di Arte Contemporanea di Termoli, sito in via Giappone, continua a far discutere la maggioranza e la minoranza: al centro delle polemiche ci sono una serie di irregolarità che Marcella Stumpo (Rete della Sinistra) evidenzia nell’emendamento odierno a sua firma e durante una breve conferenza stampa che ha succeduto l’assise civica. Per il Macte si sarebbe proceduto all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Campobasso che, stando a quanto confermato dal Presidente del Consiglio Comunale Michele Marone, avrebbe espresso voto favorevole e proceduto ad inviare la richiesta anche al Mibact in data 26 febbraio. Il Ministero, come da legge, avrebbe avuto 60 giorni per esprimere il parere: trascorso questo tempo si sarebbe assunta la formula del cosiddetto “Silenzio assenso”. I termini sono scaduti il 17 luglio per cui sarebbe stata consolidata l’iscrizione del Macte nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Campobasso.

Viste queste premesse, il consigliere di Forza Italia Francesco Rinaldi ha chiesto di votare il rinvio della questione in Commissione. La mozione è passata con 24 voti favorevoli ed 1 contrario della Stumpo che esprime le sue rimostranze al termine del consiglio: «Questo rinvio in Commissione non ha senso visto che la questione è già stata discussa in quella sede per due mesi, pur essendo emersi nuovi fatti. Ci riserviamo di inviare un esposto alla Procura della Repubblica, alla Procura della Corte dei Conti, all’Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica, all’Anticorruzione, alla Prefettura di Campobasso ed al Mibact».

Tra le irregolarità ci sono: «La consegna alla discrezionalità di un privato delle opere d’arte per un valore di 2milioni 300mila euro più la gestione di un immobile che, a lavori ultimati, sarà di 1 milione di euro – ha confermato Stumpo - Per il quale il Comune dovrà pagare non solo le spese straordinarie, come enunciato in un primo tempo, ma anche quelle ordinarie come le utenze, la pulizia dei locali, l’assicurazione pur essendo estromesso completamente dalle decisioni in cui la parte pubblica è in minoranza. Non vediamo i vantaggi per la cittadinanza, di una fondazione in cui il privato comanda. Lo statuto della costituenda fondazione, approvato durante l’Amministrazione Sbrocca, è difforme in numerosi punti da quanto rogitato in sede notarile. Ci sono due statuti difformi».

Sicurezza stradale

Il tema della sicurezza delle strade, in particolar modo dopo gli incidenti stradali mortali avvenuti nelle ultime settimane, è stato al centro della richiesta dell’esponente PD Angelo Sbrocca che ha chiesto conto, all’Amministrazione Comunale, degli interventi in cantiere per diminuire il rischio di incidenti. Sulla questione è intervenuto il Vice Sindaco Vincenzo Ferrazzano che ha annunciato i lavori finora svolti: «Sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a led di ultima generazione, la riparazione delle buche da parte del servizio manutenzione, l’installazione dei dispositivi di segnalazione luminosa a terra ed in elevazione degli attraversamenti pedonali come via Corsica, via Martiri della Resistenza, via Pertini – ha confermato – Non risultano gravi criticità sulla rete viaria termolese che non è caratterizzata da alcuna strada cosiddetta a percorrenza veloce e che, se esistono situazioni di elevata velocità, derivano dall’inosservanza dei limiti di velocità che sono inferiori o al massimo uguali a 50 km/h».

Ferrazzano ha anche annunciato l’avvio di importanti lavori, soprattutto sulla rete viaria di via Sandro Pertini (teatro di diversi investimenti): «Stiamo sperimentando l’utilizzo di alcuni dispositivi per ridurre la velocità in corrispondenza dell’incrocio con via Brasile e nei pressi dell’accesso al centro commerciale La Fontana, con due isole pedonali ed una rotonda in prossimità di questo incrocio».

Soccorso animali d’affezione

Troppo spesso capita di imbattersi in cani o gatti feriti o, peggio ancora, morti lungo le strade termolesi. Nell’ultimo caso, sfortunatamente, non si può più intervenire, ma nella prima opzione è necessario che il Comune faccia la sua parte. Per questo i pentastellato Antonio Bovio e Daniela Decaro hanno firmato un emendamento per chiedere all’amministrazione comunale di agire a favore dei randagi: «Da tempo lavoriamo per risolvere queste problematiche – ha affermato l’Assessore Rita Colaci – Abbiamo stilato il regolamento di tutela degli animali che ora sarà condiviso con i consiglieri prima di andare in commissione e, in ultimo, sottoposto all’approvazione del consiglio comunale. Il codice della strada, così come la legislazione italiana ed europea, prevede il soccorso degli animali: abbiamo ripreso queste leggi e ci siamo attenuti a questi articoli per stilare il regolamento. In seguito alla sua approvazione verrà stipulata una convenzione con tutti i veterinari del territorio che hanno fornito la loro disponibilità per soccorrere e curare gli animali d’affezione. Purtroppo, negli anni passati, quando i veterinari hanno curato animali investiti, spesso non sono stati pagati. Abbiamo creato un capitolo in cui c’è una piccola somma per le prime emergenze, ma abbiamo chiesto 150mila euro alla Regione Molise per le spese a tutela degli animali».

Tari

Tra gli ordini del giorno non compariva, ma il pagamento della tassa rifiuti è stato discusso in sede di assise civica come punto aggiuntivo confermando le scadenze delle tre rate, rispettivamente, al 31 agosto, al 30 settembre ed al 30 novembre.

Imu

Anche l’Imu, la tassa sugli immobili, è stata argomento di discussione del consiglio comunale. sull’argomento, infatti, il consigliere di minoranza Angelo Sbrocca ha presentato un emendamento che prevedeva la decurtazione del 20% sul totale della tassa per chiunque si avvalga della domiciliazione bancaria «così come previsto dal decreto rilancio del 17 luglio», ha chiarito l’esponente del PD. L’emendamento, tuttavia, è stato respinto con 15 voti contrari, 8 favorevoli (la minoranza ad eccezione di Marcella Stumpo della Rete della Sinistra) ed un non partecipante al voto (Francesco Rinaldi di Forza Italia).

A giustificare la decisione di respingere la proposta ci sarebbero dei semplici dati economici che vedrebbero il Comune incassare 2 milioni di euro in meno.