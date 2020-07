Migranti in arrivo da Lampedusa, Ranieri (Gioventù Nazionale): “Decisione scellerata”

TERMOLI. Gioventù Nazionale Molise si sente in dovere di sottolineare la sconvenienza della scelta di dislocare centinaia di migranti, provenienti da Lampedusa, in Regione.

Al riguardo si esprime l’esponente Ranieri Alessandro, con la seguente dichiarazione, integralmente condivisa dai membri dell’organizzazione: “La scelta di dislocare circa 200 migranti in Regione è sinonimo di totale inopportunità. I molisani hanno combattuto strenuamente contro il Covid-19, consapevoli del fatto che una propagazione eccessiva sarebbe stata difficilmente gestibile. L’accoglienza di centinaia di immigrati rischia di vanificare tristemente i sacrifici della popolazione, le restrizioni e le misure preventive adottate al fine di evitare il contagio. Urge, poi, rimarcare come sul Molise gravi il peso di una decisione irrazionale da parte del Governo, che, nonostante la proroga dello stato di emergenza, si mostra estremamente lassista in ordine all’emergenza sbarchi.

È se non altro indecoroso assoggettare una Regione come la nostra ad un fardello tanto gravoso. Il Molise ha contrastato più che discretamente la diffusione del virus, con i cittadini coscienti che un’impennata dei contagi avrebbe messo in ginocchio la Regione (che, ribadisco, ha risposto magistralmente a livello sanitario, nonostante si trovasse dinanzi ad un problema tanto inedito quanto devastante). Infine, mi preme dar rilievo alle condizioni di coloro che sbarcano, che non sembrano affatto emergenziali. Dopo i tanti sforzi fatti, rischiare di importare il virus in Regione per via delle paradossali scelte dell’esecutivo è quanto di più scellerato possa esserci in questo tormentato periodo. Alla luce dell’insurrezione della Regione Piemonte contro questa esasperata accoglienza, ci aspettiamo che anche la Regione Molise prenda le distanze, con appositi provvedimenti, da tale assurda prassi”.