«Forte bocciatura politica», la minoranza analizza il rimpasto a Palazzo Ducale

LARINO. Anche i gruppo consiliari di opposizione, a Larino, salutano la nuova giunta. «Con decreto sindacale nr 22 del 28-07-2020 avente ad oggetto nomina giunta comunale ed attribuzione delle deleghe, finalmente dopo 21 giorni dall’azzeramento il sindaco Puchetti ha nominato i componenti della nuova giunta comunale.

Constatiamo l’uscita dei due ex assessori Nicola Giardino eAlice Vitiello, che lasciano il posto rispettivamente ad Antonio Vesce, dimessosi dalla carica di Presidente del Consiglio comunale, e ad Angela Vitiello. Mentre per la consigliera Alice Vitiello era già nell'aria da diverso tempo, dimostrato dall'atteggiamento della maggioranza del tutto reticente in merito al confronto sulla mozione di sfiducia, di fatto sacrificandola, per quanto riguarda il consigliere Nicola Giardino è un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Tale decisione non ha altre spiegazioni se non quella di una forte bocciatura politica. Infatti, nel Decreto il Sindaco scrive: “dopo una approfondita verifica politica ed al fine di un rilancio dell’azione politica amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di mandato si ritiene necessario nominare una nuova Giunta comunale”. Probabilmente il consigliere Giardino, da sempre il fedelissimo del sindaco Puchetti, nei due anni da assessore con delega all’urbanistica e al sisma non è riuscito ad ottenere risultati soddisfacenti agli occhi del sindaco. Auguriamo alla nuova giunta di lavorare per il bene della comunità».