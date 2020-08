La replica ai grillini: «Siete sensibili all’ambiente senza conoscere la legge»

TERMOLI. In merito all’intervento del gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle “Meno verde e più cemento”, il centrodestra al Comune di Termoli ha inteso replicare spiegando che “Il deliberato in oggetto così come previsto dalla legge sul piano casa consente la monetizzazione del verde ove non è possibile reperirlo. Inoltre, proprio il piano casa prevede la bioedilizia, l’efficientamento energetico, il miglioramento sismico e il risanamento architettonico.

Come al solito si sbandiera sensibilità all’ambiente senza poi conoscere i contenuti della legge”.