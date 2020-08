La molisana Caterina Cerroni eletta segretaria nazionale Giovani Democratici!

CAMPOBASSO. Caterina Cerroni è il nuovo segretario nazionale Giovani Democratici!

«La prima volta per una Donna!

La prima volta per un Molisano!

Si sono conclusi ieri sera i congressi dei circoli dei giovani democratici dove la mozione guidata da Caterina ha riportato la maggioranza delle preferenze.

In un momento storico così complicato, il gruppo, la comunità di valori e di donne e uomini coordinata/guidata daCaterina ha risvegliato l’entusiasmo per ‘nuovi diritti, più opportunità, per una nuova credibilità, a favore del rispetto delle persone, dell’ambiente, dei diritti umani, per decisioni di cristallo’.

La Segreteria Regionale del Partito Democratico del Molise è orgogliosa di poter annoverare tra le sue fila una così carismatica figura.

Siamo certi che Caterina e la sua segreteria e l'intera comunità dei Giovani Democratici continueranno a condividere idee grandi e a realizzare importantissimi obiettivi . Ci auguriamo, anzi sappiamo che Caterina sarà un punto di riferimento per tanti giovani che vorranno agire e vivere politica e avvicinarsi, quindi, al nostro partito.

Noi saremo con lei per programmare, migliorare ed evolvere il nostro territorio, certi che le battaglie da combattere saranno quanto mai impegnative.

Auguri Caterina, Auguri ai Giovani Democratici!